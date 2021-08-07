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Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

7 августа 2021, 16:24

Абсолютным победителем стала 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ.

Победил Xiaomi Mi 11 Lite / Xiaomi

Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, обновил рейтинг самых выгодных смартфонов по состоянию на июль 2021 года.

AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов, чтобы определить, аппараты каких производителей являются лучшими по цене/качеству. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Лучшие среди доступных смартфонов – Xiaomi Mi 11 Lite и Honor 50 Pro

Лидером июльского рейтинга Android-смартфонов стала 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ. Устройство позиционируется как упрощенная версия флагмана Mi 11 и обладает тонким и легким корпусом с очень привлекательным дизайном. Серебряную медаль получил Honor 50 Pro (8/256 ГБ), а бронзовую – его базовая модификация (8/256 ГБ).

В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качество также попали:

  • OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900
  • Redmi 10X 5G (Dimensity 820)
  • realme Q3 Pro, OPPO K9 5G и iQOO Z3 с чипами Snapdragon 768G.
  • последние строчки рейтинга заняли модели HUAWEI nova 8 Pro и nova 8,
Самые крутые по цене/качеству смартфоны 2021 года / AnTuTu

Ранее Главред сообщал о старте продаж в Украине умной защитой маски LG PuriCare, которая приобрела большую популярность в период пандемии COVID-19.

Устройство предназначено как альтернатива самодельным и одноразовым маскам, которые в период коронавируса стали мега-популярными. Купить маску можно в магазинах партнёров: "Алло", "Эльдорадо", "Фокстрот", и других по цене 6999 грн.

Android Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Mi 11
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