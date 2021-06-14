Умная защитная маска LG PuriCare начала продаваться в Украине

Маска LG Puricare появилась в Украине / LG

Компания LG объявляет о начале продаж в Украине носимого устройства для очистки воздуха LG Puricare, выполненного в форме защитной маски для лица. Впервые очиститель был представлен общественности на выставке IFA 2020 в сентябре.

Чтобы в маске было комфортно дышать, производитель предусмотрел специальные датчики определения вдоха/выдоха – они определяют цикл и объём дыхания и автоматически регулирует скорость вентиляторов.

Благодаря двум фильтрам H13 HEPA, устройство обеспечивает новый уровень защиты. Как отмечают в LG, внутреннее тестирование, проведенное в мае 2020 под наблюдением TUV Rheinland Korea, показало, что такие фильтры удаляют до 99% бактерий и аллергенов. Во время разработки маски LG PuriCare проводился эргономический анализ лица, который позволил добиться максимально плотного прилегания устройства.

В зависимости от выбранного режима мощности маска проработает от двух до восьми часов – внутри неё стоит аккумулятор ёмкостью 820 мАч. Зарядка в свою очередь происходит с помощью комплектного футляра с ультрафиолетовым стерилизатором, убивающим микробов. О необходимости замены фильтров в устройстве можно будет узнать в мобильном приложении.

Стоимость LG PuriCare – 6999 грн. Купить маску можно в магазинах партнёров: "Алло", "Эльдорадо", "Фокстрот", и других.