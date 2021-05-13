Опубліковано 30-хвилинне геймплейне відео ПК-версії гри Days Gone

Свіжий геймплей Days Gone на PC / Sony

На YouTube-каналі GameSpot було опубліковано нове відео, яке демонструє ігровий процес Days Gone на ПК. Зомбі-бойовик, що розповідає про байкера Дікона Сент-Джона, вийде на платформі вже наступного вівторка, 18 травня.

Ролик демонструє близько пів години з початку гри, при цьому в 4K-дозволі. Як уточнили автори видання, порт Days Gone вони запускали на Intel Core i9-9900K з RTX 2080ti і 32 ГБ пам'яті.

На ПК гравці зможуть налаштовувати численні параметри графіки, включаючи рівень деталізації, масштаб промальовування, якість текстур, тіней, хмар і туману, а також відстань промальовування листя. Крім того, ПК-гравцям буде доступний весь додатковий завантажуваний контент з консолі, проте перенести свої збереження PlayStation 4 або PlayStation 5 на ПК не можна.

Нагадаємо, що оригінальний реліз Days Gone на консолі PS4 відбувся у квітні минулого року. Гра отримала "змішані відгуки" від рецензентів різних видань. Критики хвалили художнє оформлення, звуковий супровід і реалізацію орд зомбі. Серед недоліків називаються однотипні завдання, не зовсім вдала структура відкритого світу і технічні недоробки гри.

Геймплей Days Gone на PC

У 2019 році студія-розробник Bend Studio безрезультатно намагалася проштовхнути ідею Days Gone 2, однак Sony загорнула сиквел через проблемне виробництво і низькі оцінки критиків.

Проте деякі шанувальники вирішили звернути увагу Sony на те, що у байкерського екшену є чимало фанатів. У Мережі навіть з'явилася петиція з проханням до Sony схвалити виробництво Days Gone 2, яка до поточного моменту зібрала понад 100 тисяч підписів.