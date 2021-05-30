Очікуваний довгобуд Dying Light 2 отримає повну локалізацію для України

Dying Light 2 буде повністю перекладена на російську мову / Techland

Судячи з усього, друга частина амбітної польської виживалки Dying Light вийде відразу з повною підтримкою російської мови. Принаймні, це підтверджує опис в онлайн-магазинах Steam і EGS.

У першій частині, нагадаємо, були доступні тільки російські субтитри. Але таке рішення було продиктовано видавцем в особі Warner Bros. Dying Light 2 видають самі Techland. Тому додати російську озвучку в цей раз набагато простіше.

Аналогічним чином цього року поступила і Capcom, яка вперше в історії серії додала повну підтримку російської мови.у недавній Resident Evil 8 Village. Що ж, дякуємо полякам за трепетне ставлення до СНД-геймерів залишилося тільки дізнатися – чи хорошою вийде сама гра?

Події Dying Light 2, нагадаємо, розгортаються через 15 років після першого спалаху вірусу. Останнє велике поселення людей бореться за виживання в нещадному світі, що кишить зараженими. Тут в сучасному образі втілилися всі жахи темних століть: вдень у пошуках ресурсів або тих, у кого їх можна відняти, вулицями бродять бандити, угруповання і вмираючі від голоду жителі, а вночі зі своїх темних притулків на полювання виходять кровожерливі заражені.

За словами розробників, проходити першу частину для розуміння сюжету не обов'язково. Гра підтримує кооператив до 4 гравців і запропонує безліч нових елементів паркуру, різноманітних зомбі і великий відкритий вертикальний світ. В оглядовому трейлері розробники трохи докладніше зупинилися на різних аспектах гри.

Dying Light 2: Stay Human вийде PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S і Xbox One 7 грудня. Ціни на стандартні версії досить демократичні. 1999 грн на консолях і 899 грн на ПК.

Для своїх хардкорних фанатів Techland підготувала спеціальне колекційне видання гри, в яке увійде фігурка захисника міста з ультрафіолетовою лампою, а також багато приємних бонусів, включаючи подячного листа творчого керівника гри і 2 сюжетних Доповнення (вийдуть після релізу гри).

Перша частина Dying Light вийшла 27 січня 2015-го року для консолей PlayStation 4, Xbox One і PC. Гра була тепло прийнята гравцями і критиками, а також отримала кілька нагород в номінації "Гра року". До 6 червня в цифровому магазині PS Store на консолях PlayStation діє 70% знижка на гру – 359 грн замість 1199.