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Ожидаемый долгострой Dying Light 2 получит полную локализацию для Украины

30 мая 2021, 20:30

Соответствущая пометка появилась на страницах игры в Steam и EGS.

Dying Light 2
Dying Light 2 будет полностью переведена на русский язык / Techland

Судя по всему, вторая часть амбициозной польской выживалки Dying Light выйдет сразу с полной поддержкой русского языка. По крайней мере, это подтверждает описание в онлайн-магазинах Steam и EGS.

В первой части, напомним, были доступны только русские субтитры. Но такое решение было продиктовано издателем в лице Warner Bros. Dying Light 2 издают сами Techland. Поэтому добавить русскую озвучку в этот раз гораздо проще.

Аналогичным образом в этом году поступила и Capcom, которая впервые в истории серии добавила полную поддержку русского языка.в недавний Resident Evil 8 Village. Что ж, благодарим поляков за трепетное отношение к СНГ-геймерами, осталось только узнать – хорошей ли получится сама игра?

События Dying Light 2, напомним, разворачиваются спустя 15 лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

По словам разработчиков, проходить первую часть для понимания сюжета не обязательно. Игра поддерживает кооператив до 4 игроков и предложит множество новых элементов паркура, разнообразных зомби и большой открытый вертикальный мир. В обзорном трейлере разработчики чуть подробнее остановились на разных аспектах игры.

Dying Light 2: Stay Human выйдет PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 7 декабря. Цены на стандартные версии довольно демократичные. 1999 грн на консолях и 899 грн на ПК.

Для своих хардкорных фанатоа Techland подготовила специальное коллекционное издание игры, в которое войдет фигурка Защитника города с ультрафиолетовой лампой, а также много приятных бонусов, включая благодарственного письма творческого руководителя игры и 2 сюжетных дополнения (выйдут после релиза игры).

Первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года". До 6 июня в цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation действует 70% скидка на игру – 359 грн вместо 1199.

Dying Light 2
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