Додаток дня: симулятор художника Painting VR для шоломів Oculus Quest & 2

VR-додатки для художників / TechRadar

Додатки для малювання і моделювання – це скарбниця софта віртуальної реальності. Вони заворожують навіть тих, хто взагалі не проявляє бажання до живопису, і здатні здивувати навіть найгучніших скептиків, які віщують колапс VR-ігор.

Раніше на цьому тижні компанія Oisoi Studio випустила новий додаток Painting VR для платформи Oculus App Lab. Новинку створили як симулятор малювання на полотні – або, іншими словами, на плоскій поверхні, – що дозволяє змішувати і використовувати необмежену кількість свіжої фарби.

Наприклад, в додатку можна вивчити основи кольору, процесу малювання і композиції. Відточити свої навички володіння пензлем можна прямо у віртуальному просторі, але, як і в житті, тут немає кнопки скасування дії. Користувач має можливість експериментувати з наявними інструментами і техніками. Представники Oisoi.studio стверджують, що Painting VR "дуже практичний, зрозумілий проєкт, призначений для будь-якого віку.

Розробники обіцяють продовжувати роботу над додатком, випускаючи оновлення. Наступний апдейт додасть більше інструментів для створення картин, а третій буде зосереджений на "з'єднанні зі світом та іншими користувачами". Четверте оновлення надасть можливість додавати в Painting VR нові робочі середовища та інструменти.

Додаток сумісний з шоломами Oculus Quest і Quest 2, а також з контролерами Oculus Touch. Варто програма 9,99 долара (~275 грн).

Вже наступного року компанія Apple може випустити шолом з функціями AR і VR за тисячу доларів, у 2025 – VR-окуляри, а після 2030-го року – контактні AR-лінзи. Перший буде орієнтований на роботу зі змішаною реальністю (VR/AR), а окуляри і лінзи призначені тільки для доповненої реальності.