Приложение дня: симулятор художника Painting VR для шлема Oculus Quest & 2

VR-приложения для художников / TechRadar

Приложения для рисования и моделирования – это сокровищница софта виртуальной реальности. Они завораживают даже тех, кто вообще не проявляет желания к живописи, и способны удивить даже самых громких скептиков, предвещающих коллапс VR-игр.

Ранее на этой неделе компания Oisoi Studio выпустила новое приложение Painting VR для платформы Oculus App Lab. Новинку создали как симулятор рисования на холсте – или, другими словами, на плоской поверхности, – позволяющей смешивать и использовать неограниченное количество свежей краски.

К примеру, в приложении можно изучить основы цвета, процесса рисования и композиции. Отточить свои навыки владения кистью можно прямо в виртуальном пространстве, но, как и в жизни, здесь нет кнопки отмены действия. Пользователь имеет возможность экспериментировать с имеющимися инструментами и техниками. Представители Oisoi.studio утверждают, что Painting VR – "очень практичный, понятный проект, предназначенный для всех возрастов.

Разработчики обещают продолжать работу над приложением, выпуская обновления. Следующий апдейт добавит больше инструментов для создания картин, а третий будет сосредоточен на "соединении с миром и другими пользователями". Четвёртое обновление предоставит возможность добавлять в Painting VR новые рабочие среды и инструменты.

Приложение совместимо со шлемами Oculus Quest и Quest 2, а также с контроллерами Oculus Touch. Стоит программа 9,99 долларов (~275 грн).

Уже в следующем году компания Apple может выпустить шлем с функциями AR и VR за тысячу долларов, в 2025-ом – VR-очки, а после 2030-го года – контактные AR-линзы. Первый будет ориентирован на работу со смешанной реальностью (VR/AR), а очки и линзы предназначены только для дополненной реальности.