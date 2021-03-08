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Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы

8 марта 2021, 14:53

Уже в следующем году компания может выпустить шлем с функциями AR и VR за тысячу долларов, в 2025-ом – VR-очки, а после 2030-го года – контактные AR-линзы.

VR
Новинки Apple / 9to5Mac

Слухи о том, что команда Apple готовит смарт-очки ходят уже давно, а недавно разные источники начали сообщать и о разработке гарнитуры виртуальной и дополненной реальности. Теперь эту информацию подтвердил надежный аналитик Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple

По его данным, у Apple есть план, разделенный на три этапа: в 2022 году компания начнёт продавать шлем с функциями AR и VR, в 2025-ом – VR-очки, а после 2030-го года – контактные AR-линзы. Первый будет ориентирован на работу со смешанной реальностью (VR/AR), а очки и линзы предназначены только для дополненной реальности.

У Apple уже готово несколько прототипов гарнитур смешанной реальности, которые весят от 200 до 300 граммов, но конечный вес может быть снижен до 100-200 граммов – шлем должен стать самым легким на рынке. Также Мин-Чи Куо в заметке для инвесторов написал, что ни один другой аналог не сможет обеспечить такой же уровень погружения, но из-за сложного дизайна и технологий гарнитура будет стоить порядка тысячи долларов, что значительно дороже, чем предполагалось в предыдущих отчётах.

В прошлом месяце ресурс The Information сообщил, что шлем якобы получит 12 камер, два дисплея с 8K-разрешением, а также независимые вычислительную мощность и память. Это означает, что подобные гарнитуры смогут работать независимо от iPhone и будут больше похожи на портативные, нежели мобильные продукты.

Набросок возможного дизайна прототип, воссозданный журналистами, которые видели внутренние документы Apple / 9to5Mac

Что касается очков дополненной реальности, то прототипа, по данным Мин-Чи Куо, у Apple все еще нет, а появятся на рынке они не раньше 2025 года. Контактные AR-линзы тоже еще находятся на очень ранней стадии разработки, поэтому их релиза не стоит ждать ранее 2030 года.

Ранее в Сети всплыли качественные рендеры с возможным дизайном старшей модели iPhone 13. Судя по изображениям, новые Айфоны впервые получат ProMotion-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а также поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

Apple
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