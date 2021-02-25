PS VR для PS5: чего ожидать от нового поколения виртуальной реальности

Первые подробности о VR для PS5 / Sony

Вчера вечером компания Sony весьма неожиданно анонсировала следующее поколение гарнитуры PlayStation VR для новейшей консоли PlayStation 5.

Японский платформодержатель не спешит раскрывать все козыри, однако Хидетаки Нишино, вице-президент PlayStation, всё же поделился некоторыми интересными подробностями.

В частности, команда PlayStation намерена сосредоточиться на новых контроллерах для PS VR, которые будут удобными для игры в виртуальной реальности, а также поддерживать некоторый функционал контроллеров Dualsense. Помимо контроллеров, в Sony заняты повышением разрешения экранов и угла обзора и улучшением трекинга. Кроме того, компания учла все ошибки первого поколения гарнитуры виртуальной реальности и теперь PS VR будет подключаться к PS5 при помощи всего лишь одного провода.

Релиз PS VR второго поколения в 2021 году ждать точно не стоит, так как Sony предстоит ещё много работы в этой области. Больше подробностей о новой гарнитуре планируют раскрыть позднее в 2021 году.

Предположительно, компания выпустит на рынок сразу две серии нового поколения виртуальной реальности – проводной шлем и беспроводные очки, вероятно, вторые будут скуднее по функционалу, но более удобными и практичными в использовании. По крайней мере на это намекают прошлогодние патенты Sony.

Ранее в этом году Sony также запатентовала новую революционную функцию для шлемов виртуальной реальности. Согласно патенту, компания хочет "скрестить" PS VR с возможностями многопользовательской системы PlayLink, с помощью которой владелец шлема сможет получать сигналы от одного или нескольких наблюдающих устройств.

Идея состоит в том, что в шлеме виртуальной реальности будет играть один человек, а остальные участвуют в процессе, влияя на то, что происходит с ним в игре. К примеру, на телевизоре, к которому подключена консоль может появиться голосование за то, какое оружие получит игрок или с каким противником столкнётся, а зрители будут выбирать тот или иной вариант на своих смартфонах.

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