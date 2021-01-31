Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх

PS VR для PS5 / Sony

В Сети обнаружили патент Sony, поданный компанией ещё в октябре прошлого года, но опубликованный на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США лишь в конце января 2021 года.

Согласно патенту, компания хочет "скрестить" PS VR с возможностями многопользовательской системы PlayLink, с помощью которой владелец шлема сможет получать сигналы от одного или нескольких наблюдающих устройств.

Идея состоит в том, что в шлеме виртуальной реальности будет играть один человек, а остальные участвуют в процессе, влияя на то, что происходит с ним в игре. К примеру, на телевизоре, к которому подключена консоль может появиться голосование за то, какое оружие получит игрок или с каким противником столкнётся, а зрители будут выбирать тот или иной вариант на своих смартфонах.

Планирует ли компания реализовывать такую технологию в будущем, неизвестно, так как регистрация патента необязательно означает активную разработку и последующий выход на рынок той или иной технологии. Но в Сети и до этого появлялось несколько подобных документов от Sony, связанных с PS VR следующего поколения для PS5. Согласно утечке, компания планирует выпустить сразу две версии PS VR – проводной шлем и беспроводные очки, вероятно, вторые будут скуднее по функционалу, но более удобными и практичными в использовании.

К слову, говоря о патентах, в декабре 2020-го Sony также зарегистрировала не менее амбициозный патент. Он описывает консоль, которая использует сразу два видеочипа – это можно сравнить с технологиями Nvidia SLI и AMD CrossFire. Вполне возможно, что в будущем Sony собирается выпустить улучшенную версию PlayStation 5, которую могут назвать PlayStation 5 Pro.

Предположительно, это будет всё та же PS5, только с двойным GPU, которые будут связаны напрямую и могут выполнять серию различных задач – от рендеринга независимых кадров до обработки порций одного контента. Таким образом, система не выйдет за пределы определённого суммарного лимита потребления, а производительность в играх существенно увеличится.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет. Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.