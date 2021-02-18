Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео

Так может выглядеть iPhone 13 / Technizo Concept

Графический дизайнер Technizo Concept, который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных утечек, выложил интересное изображение нового iPhone.

Судя по изображениям, новые Айфоны впервые получат ProMotion-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а также поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

Как уже неоднократно говорилось, линейка iPhone 13 будет обладать более совершенными камерами. Например, сверхширокоугольная камера сможет лучше снимать в темноте. В обновлении появятся режимы астрофотографии и портретной видеосъёмки.

Самым же заметным отличием должен стать модуль основной камеры. Если раньше объективы выступали над поверхностью задней панели по отдельности, то теперь весь этот блок камеры будет покрыт общим защитным стеклом.

Это позволит:

во-первых, сразу же сделать новый iPhone узнаваемым на фоне предшественников,

во-вторых, очищать все камеры буквально одним движением, без необходимости протирать каждый модуль персонально.

Кроме того, инсайдеры полагают, что компания избавится от разъёма Lightning в пользу беспроводной зарядки – это поможет сделать устройство еще более защищенным от воздействия пыли и влаги.

Так может выглядеть iPhone 13 Pro

Аналитик Мин-Чи Куо, в свою очередь, уверен, что Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.

При этом, по данным Bloomberg, компания может назвать новую серию смартфонов не iPhone 13, а iPhone 12s.