Пенсіонер зміг розблокувати смартфон Samsung за допомогою відрізаного пальця

Іспанець зміг розблокувати смартфон за допомогою відрізаного пальця / RTE

Цікаві новини з Іспанії – місцевий пенсіонер Кіран Хіггінс зміг розблокувати смартфон Samsung Galaxy A20 за допомогою відрізаного пальця, причому не один раз. Раніше вважалося, що це неможливо.

В кінці квітня 2021 року наш герой в результаті аварії з підіймальним краном втратив кінчик вказівного пальця. Після операції він вирішив зберегти його (на випадок страхових претензій) і помістив в банку зі спиртом. "Тому що страхові компанії ніколи не люблять платити", – пояснив Хіггінс.

Днями, вже з практичного інтересу, пенсіонер спробував розблокувати з його допомогою смартфон. На його подив, все вийшло. Повідомляється, що іспанець неодноразово продемонстрував процес репортерам по відеозв'язку. Йому вдавалося не тільки розблокувати смартфон, але і заново реєструвати відбиток.

"Я витягнув кінчик пальця з медичного спирту, висушив його і ... Еврика! Зміг зареєструвати на своєму телефоні, – Кіран Хіггінс.

Подібний прецедент в черговий раз ставить під питання безпеку подібних методів аутентифікації. Науковий портал Live Science ще у 2018 році заявив, що пристрої зі сканерами відбитків пальців вимагають обов'язкової електропровідності.

В Samsung Galaxy A20 дійсно використовується місткісний датчик, який виявляє слабкий електричний сигнал і рельєф на шкірі людського пальця, після чого відбувається розблокування. Така технологія вперше з'явилася на телефонах у 2004 році, проте знайшла масовість у 2015-му, коли її застосувала Apple у своєму iPhone 5s.

В Samsung на момент написання новини не дали коментарів по даній ситуації.