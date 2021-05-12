Пенсионер смог разблокировать смартфон Samsung с помощью отрезанного пальца

Испанец смог разблокировать смартфон с помощью отрезанного пальца / RTE

Интересные новости из Испании – местный пенсионер Киран Хиггинс смог разблокировать смартфон Samsung Galaxy A20 с помощью отрезанного пальца, причём не один раз. Ранее считалось, что это невозможно.

В конце апреля 2021 года наш герой в результате аварии с подъёмным краном потерял кончик указательного пальца. После операции он решил сохранить его (на случай страховых претензий) и поместил в банку со спиртом. "Потому что страховые компании никогда не любят платить", – пояснил Хиггинс.

На днях, уже из практического интереса, пенсионер попробовал разблокировать с его помощью смартфон. К его удивлению, все получилось. Сообщается, что испанец неоднократно продемонстрировал процесс репортёрам по видеосвязи. Ему удавалось не только разблокировать смартфон, но и заново регистрировать отпечаток.

"Я извлёк кончик пальца из медицинского спирта, высушил его и… эврика! Смог зарегистрировать на своём телефоне, – Киран Хиггинс.

Подобный прецедент в очередной раз ставит под вопрос безопасность подобных методов аутентификации. Научный портал Live Science ещё в 2018 году заявил, что устройства со сканерами отпечатков пальцев требуют обязательной электропроводности.

В Samsung Galaxy A20 действительно используется ёмкостный датчик, который обнаруживает слабый электрический сигнал и рельеф на коже человеческого пальца, после чего происходит разблокировка. Такая технология впервые появилась на телефонах в 2004 году, однако обрела массовость в 2015-м, когда её применила Apple в своем iPhone 5s.

В Samsung на момент написания новости не дали комментариев по данной ситуации.