Перший день суду Epic Games проти Apple – відгрібають всі по троху

Під час засідання Apple проти Epic Games розкрилися нові цікаві подробиці, які проливають світло на те, що відбувається за лаштунками індустрії розваг.
Прямо зараз активно відбувається судовий процес між власниками App Store і батьками Fortnite – ще влітку минулого року всупереч правилам магазину Apple, в королівську битву додали прямі покупки в обхід механізмів App Store.
У відповідь гру видалили з магазину додатків App Store. Потім Epic Games створили некомерційну коаліцію за "справедливі" додатки, а тепер намагаються довести в суді, що методи Apple підривають конкуренцію.
Аби довести хто правий, а хто винен, публічний суд в Окленді, штат Каліфорнія, зобов'язаний публічно розглянути раніше конфіденційні документи, які стосуються не тільки Epic Games, а й інших компаній, які співпрацювали з творцем Fortnite.
Epic Games
За перший рік свого існування королівська битва Fortnite принесла Epic Games більше ніж 5 мільярдів доларів і ще 4 мільярди за другий. Прибуток від рушія Unreal Engine за ті ж два роки склав 221 мільйон доларів.
Спливла статистика щодо доходів Fortnite на різних платформах в період з березня 2018 року по липень 2020 року – до видалення гри з AppStore. Велика частина виторгу припадала на PS4 – 46,8%. Частка версії для AppStore становила 7%.
Безплатні роздачі EGS залучили 18,5 мільйона нових унікальних користувачів. З них 7% пізніше зробили покупку в сервісі. Дані транзакції принесли магазину 53 мільйони доларів – близько 33% від загального виторгу.
Оприлюднено виплати Epic Games видавцям за безплатні роздачі ігор з кінця 2018 року по вересень 2019 року. Alan Wake обійшовся в 150 тисяч доларів, а Batman: Arkham – в півтора мільйона. У таблиці також фігурують дані про приріст аудиторії внаслідок безплатних роздач і число користувачів, які додали у свою бібліотеку той чи інший проєкт.
Ексклюзивність Borderlands 3 обійшлася Epic Games в 115 мільйонів доларів. Ще 31 мільйон видавець 2K Games отримав за роздачі в сервісі EGS ігор Borderlands: The Handsome Collection і Civilization VI. За час ексклюзивності Borderlands 3 придбали 1,56 мільйона користувачів, з яких 53% були новими.
У Fortnite планували (або ще планують) додати скіни:
- Дуейна Джонсона
- Наруто
- Джона МакКлейна ("Міцний горішок")
- Снейка Плісскена ("Втеча з Нью-Йорка")
- Кітнісс Евердін "Голодні ігри")
- Беатрікс Кіддо ("Убити Білла").
Анонсований у 2014 році зомбі-екшен Dead Island 2, який все ще знаходиться в розробці, зазначений в списку ексклюзивів EGS.
Заради кроссплея на PlayStation компанія Epic Games пропонувала Sony масу бонусів і навіть обставити все так, щоб Sony виглядала в цій угоді героєм для гравців. Також стало відомо, що деякі розробники платять за кроссплей на PlayStation, щоб "компенсувати збитки" від даної функції.
Microsoft
У компанії є спеціальні автори, які пишуть рецензії на ігри від інших компаніях виключно для внутрішнього використання. Наприклад, The Last of Us: Part II співробітники Microsoft назвали "дуже важливою для індустрії" внаслідок вкрай неординарного, хоч і спірного сюжету. До того ж хвалять графіку, відзначаючи, що перевершити Naughty Dog ніхто не може ні на консолях, ні на PC.
Слідом за зниженням комісії для розробників в Microsoft Store на PC, аналогічне зниження ставки компанії має відбутися і в магазині на Xbox. Представник компанії вже встиг спростувати цю інформацію, хоча в реальності, Microsoft може приберегти цей анонс на потім;
S.T.A.L.K.E.R. 2 повинен вийти в четвертому кварталі 2021 року – гра буде ексклюзивом платформи 3 місяці;
Nintendo
Самус з Metroid повинна з'явиться в Fortnite. Ймовірно, появу персонажа в грі перенесли через зрушення всередині релізного календаря Nintendo;
Nintendo не працює з компаніями, які фінансуються кримінальними елементами, в тому числі і якудзою (а раптом).
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Протягом судових розглядів в мережі має з'явитися ще чимало інших документів, в тому числі від Apple. Слухання, як очікується, триватимуть близько трьох тижнів. І остаточну крапку в суперечці вони можуть так і не поставити, оскільки обидві сторони мають право оскаржити майбутнє рішення судді.