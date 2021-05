Перший день суду Epic Games проти Apple – відгрібають всі по троху

Скріншот з гри Fortnite, яка стала причиною протистояння Epic Games і Apple / Epic Games

Прямо зараз активно відбувається судовий процес між власниками App Store і батьками Fortnite – ще влітку минулого року всупереч правилам магазину Apple, в королівську битву додали прямі покупки в обхід механізмів App Store.

У відповідь гру видалили з магазину додатків App Store. Потім Epic Games створили некомерційну коаліцію за "справедливі" додатки, а тепер намагаються довести в суді, що методи Apple підривають конкуренцію.

Аби довести хто правий, а хто винен, публічний суд в Окленді, штат Каліфорнія, зобов'язаний публічно розглянути раніше конфіденційні документи, які стосуються не тільки Epic Games, а й інших компаній, які співпрацювали з творцем Fortnite.

Epic Games

За перший рік свого існування королівська битва Fortnite принесла Epic Games більше ніж 5 мільярдів доларів і ще 4 мільярди за другий. Прибуток від рушія Unreal Engine за ті ж два роки склав 221 мільйон доларів.

Спливла статистика щодо доходів Fortnite на різних платформах в період з березня 2018 року по липень 2020 року – до видалення гри з AppStore. Велика частина виторгу припадала на PS4 – 46,8%. Частка версії для AppStore становила 7%.

Безплатні роздачі EGS залучили 18,5 мільйона нових унікальних користувачів. З них 7% пізніше зробили покупку в сервісі. Дані транзакції принесли магазину 53 мільйони доларів – близько 33% від загального виторгу.

Оприлюднено виплати Epic Games видавцям за безплатні роздачі ігор з кінця 2018 року по вересень 2019 року. Alan Wake обійшовся в 150 тисяч доларів, а Batman: Arkham – в півтора мільйона. У таблиці також фігурують дані про приріст аудиторії внаслідок безплатних роздач і число користувачів, які додали у свою бібліотеку той чи інший проєкт.

Ексклюзивність Borderlands 3 обійшлася Epic Games в 115 мільйонів доларів. Ще 31 мільйон видавець 2K Games отримав за роздачі в сервісі EGS ігор Borderlands: The Handsome Collection і Civilization VI. За час ексклюзивності Borderlands 3 придбали 1,56 мільйона користувачів, з яких 53% були новими.

У Fortnite планували (або ще планують) додати скіни:

Дуейна Джонсона

Наруто

Джона МакКлейна ("Міцний горішок")

Снейка Плісскена ("Втеча з Нью-Йорка")

Кітнісс Евердін "Голодні ігри")

Беатрікс Кіддо ("Убити Білла").

Анонсований у 2014 році зомбі-екшен Dead Island 2, який все ще знаходиться в розробці, зазначений в списку ексклюзивів EGS.

Заради кроссплея на PlayStation компанія Epic Games пропонувала Sony масу бонусів і навіть обставити все так, щоб Sony виглядала в цій угоді героєм для гравців. Також стало відомо, що деякі розробники платять за кроссплей на PlayStation, щоб "компенсувати збитки" від даної функції.

Microsoft

У компанії є спеціальні автори, які пишуть рецензії на ігри від інших компаніях виключно для внутрішнього використання. Наприклад, The Last of Us: Part II співробітники Microsoft назвали "дуже важливою для індустрії" внаслідок вкрай неординарного, хоч і спірного сюжету. До того ж хвалять графіку, відзначаючи, що перевершити Naughty Dog ніхто не може ні на консолях, ні на PC.

Слідом за зниженням комісії для розробників в Microsoft Store на PC, аналогічне зниження ставки компанії має відбутися і в магазині на Xbox. Представник компанії вже встиг спростувати цю інформацію, хоча в реальності, Microsoft може приберегти цей анонс на потім;

S.T.A.L.K.E.R. 2 повинен вийти в четвертому кварталі 2021 року – гра буде ексклюзивом платформи 3 місяці;

Nintendo

Самус з Metroid повинна з'явиться в Fortnite. Ймовірно, появу персонажа в грі перенесли через зрушення всередині релізного календаря Nintendo;

Nintendo не працює з компаніями, які фінансуються кримінальними елементами, в тому числі і якудзою (а раптом).

Протягом судових розглядів в мережі має з'явитися ще чимало інших документів, в тому числі від Apple. Слухання, як очікується, триватимуть близько трьох тижнів. І остаточну крапку в суперечці вони можуть так і не поставити, оскільки обидві сторони мають право оскаржити майбутнє рішення судді.