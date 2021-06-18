ПК-версія Cyberpunk 2077 отримала знижку в 33% – найбільшу з релізу

У магазині цифрової дистрибуції GOG триває великий літній розпродаж.
Літній розпродаж в сервісі GOG стартувала 9 червня і триватиме аж до кінця поточного місяця, проте до акції практично щодня додаються нові цікаві пропозиції.
Наприклад, в цю хвилину гравці можуть придбати Cyberpunk 2077 з найбільшою на сьогодні знижкою на цифрову версію гри (-33%, 542 грн замість 812) або ж колекцію "Тільки RED" з шести ігор CD Projekt Red, які обійдуться на 66% дешевше, ніж якби ви купували їх окремо.
Що варто купити зі знижкою в GOG:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (-70%) — 99 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (-70%) — 66 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (-70%) — 55 грн
- Metro Franchise Bundle (-30%) — 948 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-80%) — 110 грн
- Disco Elysium - The Final Cut (-35%) — 325 грн
- Little Nightmares II (-20%) — 433 грн
- Набір Wolfenstein - The New Order + The Old Blood (-60%) — 326 грн
- No Man's Sky (-50%) — 476 грн
- Ghostrunner (-50%) — 270 грн
- BioShock Infinite Complete Edition (-75%) — 224 грн
- Banner Saga 3 (-70%) — 154 грн
- Terraria (-85%) — 94 грн
- Firewatch (-75%) — 38 грн
BioShock Infinite – одне з кращих творінь десятиліття
Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus. В рамках акції вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно віддають відразу дві гри: похмурий платформер про демонів і барвисту кооперативну пригоду для веселих посиденьок.