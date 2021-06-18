ПК-версія Cyberpunk 2077 отримала знижку в 33% – найбільшу з релізу

Літній розпродаж в GOG / CD Projekt

Літній розпродаж в сервісі GOG стартувала 9 червня і триватиме аж до кінця поточного місяця, проте до акції практично щодня додаються нові цікаві пропозиції.

Наприклад, в цю хвилину гравці можуть придбати Cyberpunk 2077 з найбільшою на сьогодні знижкою на цифрову версію гри (-33%, 542 грн замість 812) або ж колекцію "Тільки RED" з шести ігор CD Projekt Red, які обійдуться на 66% дешевше, ніж якби ви купували їх окремо.

Що варто купити зі знижкою в GOG:

BioShock Infinite – одне з кращих творінь десятиліття

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж з подвійними знижками для передплатників PS Plus. В рамках акції вигідно можна купити ігри серій Assassin's Creed, Wolfenstein, Metro і не тільки.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно віддають відразу дві гри: похмурий платформер про демонів і барвисту кооперативну пригоду для веселих посиденьок.