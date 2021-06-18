ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза

В магазине цифровой дистрибуции GOG продолжается крупная летняя распродажа.
Летняя распродажа в сервисе GOG стартовала 9 июня и продлится вплоть до конца текущего месяца, однако к акции практически ежедневно добавляются новые интересные предложения.
К примеру, в данный момент игроки могут приобрести Cyberpunk 2077 с самой большой на сегодняшний день скидкой на цифровую версию игры (-33%, 542 грн вместо 812) или же коллекцию "Только RED" из шести игр CD Projekt Red, которые обойдутся на 66% дешевле, чем если бы вы покупали их по отдельности.
Что стоит купить со скидкой в GOG:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (-70%) — 99 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (-70%) — 66 грн
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (-70%) — 55 грн
- Metro Franchise Bundle (-30%) — 948 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-80%) — 110 грн
- Disco Elysium - The Final Cut (-35%) — 325 грн
- Little Nightmares II (-20%) — 433 грн
- Набор Wolfenstein - The New Order + The Old Blood (-60%) — 326 грн
- No Man's Sky (-50%) — 476 грн
- Ghostrunner (-50%) — 270 грн
- BioShock Infinite Complete Edition (-75%) — 224 грн
- Banner Saga 3 (-70%) — 154 грн
- Terraria (-85%) — 94 грн
- Firewatch (-75%) — 38 грн
BioShock Infinite – одно из лучших творений десятилетия
Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus. В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только.
Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно отдают сразу две игры: мрачный платформер про демонов и красочное кооперативное приключение для веселых посиделок.