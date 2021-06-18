ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза

Летняя распродажа в GOG / CD Projekt

Летняя распродажа в сервисе GOG стартовала 9 июня и продлится вплоть до конца текущего месяца, однако к акции практически ежедневно добавляются новые интересные предложения.

К примеру, в данный момент игроки могут приобрести Cyberpunk 2077 с самой большой на сегодняшний день скидкой на цифровую версию игры (-33%, 542 грн вместо 812) или же коллекцию "Только RED" из шести игр CD Projekt Red, которые обойдутся на 66% дешевле, чем если бы вы покупали их по отдельности.

Что стоит купить со скидкой в GOG:

BioShock Infinite – одно из лучших творений десятилетия

Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus. В рамках акции выгодно можно купить игры серий Assassin’s Creed, Wolfenstein, Metro и не только.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно отдают сразу две игры: мрачный платформер про демонов и красочное кооперативное приключение для веселых посиделок.