ПК-версія Days Gone отримала дату виходу і видовищний трейлер

Days Gone вийде на PC вже 18 травня / Sony

ПК-версія байкерського екшену Days Gone нарешті отримала дату виходу – 18 травня, разом з чим в Steam і EGS стартували попередні замовлення за 999 грн.

Разом з анонсом Sony показала свіжий трейлер зомбі-бойовика, де приділили увагу особливостям гри на ПК – зокрема поліпшеній графіці, включаючи підвищену деталізацію світу, збільшене промальовування трави тощо.

Нагадаємо, що оригінальний реліз байкерського зомбі-екшену на PS4 відбувся 26 Квітня 2019 року. Гра отримала "змішані відгуки" від рецензентів різних видань. Критики хвалили художнє оформлення, звуковий супровід і реалізацію орд зомбі. Серед недоліків називаються однотипні завдання, не зовсім вдалу структуру відкритого світу і технічні недоробки гри.

У 2019 році студія-розробник Bend Studio безрезультатно намагалася проштовхнути ідею Days Gone 2, однак Sony загорнула сиквел через проблемне виробництво і низькі оцінки критиків.

Days Gone - трейлер ПК-версії

А для тих, хто пропустив, раніше в цьому місяці відбувся реліз режисерської версії однієї з найкращих ігор останніх років Disco Elysium. У фінальну версію гри додали нові локації, персонажі і додатковий сюжетний контент на 150 тисяч слів, а також дубльовані діалоги на російську мову.

Всі власники стандартного видання отримають The Final Cut абсолютно безплатно..