PS5 в стилі 70-х років: ентузіаст до невпізнання змінив дизайн консолі

Блогер зібрав ретро-версію PS5 / Sony

Ігрова спільнота після показу зовнішнього вигляду Sony Playstation 5 розділилося на два табори: одні лаяли консоль через колір і текстуру, а інші захоплювалися sci-fi дизайном і можливостями.

Автор Youtube-каналу DIY Perks, що спеціалізується на роликах в дусі "Очманілих ручок", вирішив попрацювати з альтернативним варіантом і помістив компоненти нової консолі в дерев'яний корпус, аби вона стала схожа на багату версію ретро-консолі 70-х.

Природно, процес цей довгий, що вимагає великої точності і спеціальних інструментів. Нижня панель консолі, на якій розташувалася вся апаратна частина, виконана з вуглеволокна. У дерев'яних частинах блогер виконав Отвори під вентиляцію і порти. За його словами, отриманий рівень шуму з новим корпусом майже не відрізняється від того, що видає оригінальна консоль.

Щоправда, про теплоефективність він нічого не повідомив, і на те, ймовірніше, є свої причини. Розумно припустити, що інженери Sony недарма розмістили залізо консолі в такому великому корпусі – процесори AMD Zen 2 сильно гріються при великих навантаженнях, а дерево володіє високим рівнем теплопровідності. Найімовірніше, при грі в передовій тайтл в 4K і з рейтрейсингом у ретро-версії PS5 виникнуть серйозні проблеми.

В цілому, вийшло дуже красиво. Дивимося:

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і у 2022. У Sony запевняють, що вони банально не встигнуть за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, аби обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.