PS5 в стиле 70-х годов: энтузиаст до неузнаваемости изменил дизайн консоли

Блогер собрал ретро-версию PS5 / Sony

Игровое сообщество после показа внешнего вида Sony Playstation 5 разделилось на два лагеря: одни ругали консоль из-за цвета и текстуры, а другие восхищались sci-fi дизайном и возможностями.

Автор Youtube-канала DIY Perks, специализирующийся на роликах в духе "Очумелых ручек", решил поработать с альтернативным вариантом и поместил компоненты новой консоли в деревянный корпус, чтобы она стала похожа на богатую версию ретро-консоли 70-х.

Естественно, процесс это долгий, требующий большой точности и специальных инструментов. Нижняя панель консоли, на которой расположилась вся аппаратная часть, выполнена из углеволокна. В деревянных частях блогер проделал отверстия под вентиляцию и порты. По его словам, полученный уровень шума с новым корпусом почти не отличается от того, что издаёт оригинальная консоль.

Правда, про теплоэффективность он ничего не сообщил, и на то, скорее всего, есть свои причины. Разумно предположить, что инженеры Sony недаром разместили железо консоли в таком большом корпусе – процессоры AMD Zen 2 сильно греются при больших нагрузках, а дерево обладает высоким уровнем теплопроводности. Скорее всего, при игре в передовой тайтл в 4K и с рейтрейсингом у ретро-версии PS5 возникнут серьёзные проблемы.

В целом, получилось очень красиво. Смотрим:

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.