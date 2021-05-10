В Sony признают, что дефицит консолей PS5 сохранится и в 2022

Дефицит PS5 продлится до 2022 / Sony

По данным информационного агентства Bloomberg, Sony предупредила инвесторов, что дефицит консолей PS5 продлится до 2022 года даже с увеличением поставок.

Причины всё те же – нехватка компонентов и особенно полупроводников из-за пандемии. Они нужны не только для консолей, но и для другой электроники, вроде смартфонов, из-за чего между производителями идёт конкуренция за новые поставки.

"Я не думаю, что спрос снизится за этот год, даже если мы сможем поставить больше устройств в этом году и собрать больше к следующему. Нашим поставкам все равно не угнаться за спросом среди покупателей", – прокомментировал проблемы с дефицитом консолей финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем – и хотя такое решение Sony понять можно, но странно, что оно принято во время дефицита PS5. Поэтому есть велика вероятность, что в какой-то момент (если не уже) на рынке образуется вакуум PlayStation – когда PS5 нельзя будет найти в продаже, а PS4 и PS4 Pro уже на складах не будет.

Horizon Forbidden West - один из немногих эксклюзивов этого года для PS5

В первых числах мая в украинском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099).

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым. Напомним, что за неделю до этого Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание аналогично произошло без предупреждения.