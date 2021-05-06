В Sony нашли способ решить проблему дефицита PlayStation 5

Sony запустит производство удешевлённой PS5 / VGC

Тайваньское деловое издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок сообщает, что во второй половине следующего года Sony начнёт производство PS5 на более дешёвом 6-нанометровом чипе – видимо, для борьбы с дефицитом консоли.

Источники отмечают, что обновлённая PS5 будет работать на "частично модифицированном" 6-нм процессоре от AMD, который будет в разы дешевле, чем дорогостоящий 5-нм процессор, используемый в настоящее время.

Предполагается, что редизайн будет сосредоточен исключительно на компонентах и ​​не будет содержать каких-либо значительных внешних изменений. Скорее всего, речь идёт скорее о новой ревизии устройства, а не об условной PS5 Slim.

Как обратили внимание журналисты VGC, Sony уже говорила о том, что рассматривает возможность изменений в дизайне "железа", чтобы улучшить ситуацию с поставками PlayStation 5. Об этом упомянул финансовый директор корпорации Хироки Тотоки во время разговора с инвесторами. Тогда он отмечал, что компания по-прежнему не может нарастить производство PlayStation 5 из-за дефицита полупроводников и других компонентов, хотя настроена оптимистично и планирует продать больше консолей, чем во второй год жизненного цикла PS4.

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем – и хотя такое решение Sony понять можно, но странно, что оно принято во время дефицита PS5. Поэтому есть велика вероятность, что в какой-то момент (если не уже) на рынке образуется вакуум PlayStation – когда PS5 нельзя будет найти в продаже, а PS4 и PS4 Pro уже на складах не будет.

Horizon Forbidden West - один из главных эксклюзивов этого года для PS5 / Sony

Ранее мы сообщали, что в украинском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099).

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым. Напомним, что на прошлой неделе Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание аналогично произошло без предупреждения.