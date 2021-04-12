Шанувальники Відьмака 3 випустили продовження культової гри

Кадр з The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt Red

Група ентузіастів випустила окремий квест для гри Відьмак 3: Дикий Гін під назвою "Незабутня ніч". Цей користувальницький квест продовжує історію Оріани після подій доповнення "Кров і Вино".

За словами творців, "Незабутня ніч" – це абсолютно нова пригода з новими і старими персонажами. Вона охоплює нові сценарії, заставки, озвучку, асети і особливу нагороду.

Крім того, мод підтримує російську мову (субтитри), а для його проходження рекомендується прокачати Геральта до 50 рівня. Для тих, хто не впорався з якоюсь з частин вимог, автори приготували спеціальне збереження – але попередили, що неминучі деякі спойлери про долю Оріани. Завантажити "незабутню ніч" можна з Nexus Mods після попередньої авторизації.

Між тим на оригінальний "Відьмак 3" з усіма доповненнями діє 80% знижка в онлайн-магазині PlayStation – зараз він коштує 269 грн зі знижкою, тоді як його повна ціна після 29 квітня збільшиться до 1349.

Що ж стосується повноцінної нової гри по "Відьмаку", то її вихід очікується тільки в кінці 2025-го. На думку аналітиків, якщо онлайн-складова кіберпанку 2077 виявиться успішною, то CD Projekt Red також займеться створенням повноцінної багатокористувацької гри у всесвіті "Відьмака". Її представлять на рубежі 2026/2027 років

Багато шанувальників вважають, що Відьмак 4 може бути зосереджена на Цирі – одного з ключових персонажів сюжетної лінії Відьмак 3: Дике полювання і головний мотив для Геральта йти далі. Що примітно, Даг Кокл, який подарував голос білому Вовку, також погодився з тим, що Цірі повинна стати новою героїнею Відьмака 4, хоча сам він поки нічого не знає про це.