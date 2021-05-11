Пам'ятаєте Clubhouse? Соцмережа нарешті запустила додаток для Android

Clubhouse запустила додаток для Android / Getty Images

Один з головних трендів 2021, голосова соціальна мережа Clubhouse, запустила офіційний додаток Android на тлі істотного падіння інтересу користувачів до сервісу.

Поки що додаток доступний тільки для жителів США, проте протягом декількох тижнів воно стане доступно користувачам в інших англомовних країнах, а потім і в усьому світі.

Як говориться в повідомленні на сайті соцмережі, за цей проміжок часу розробники зможуть зібрати відгуки спільноти, виправити будь-які проблеми, а також додати кілька фінальних функцій, таких як платежі і створення кімнат, перш ніж розгортати додаток на весь світ.

Користувачі за межами США отримають можливість попередньо зареєструватися через сторінку Clubhouse в Google Play. У момент відкриття доступу в їхньому регіоні вони отримають відповідне повідомлення з пропозицією завантаження.

Нагадаємо, на початку травня Clubhouse випустив бета-версію програми для Android. Пік популярності Clubhouse припав на кінець січня 2021 після появи в ній Ілона Маска, Марка Цукерберга та інших відомих особистостей. У лютому кількість завантажень програми пішла на спад.

Все про цю платформу можна дізнатися в нашому огляді.