Помните о Clubhouse? Соцсеть наконец запустила приложение для Android

Clubhouse запустила приложение для Android / Getty Images

Один из главных трендов 2021, голосовая социальная сеть Clubhouse, запустила официальное приложение Android на фоне существенного падения интереса пользователей к сервису.

Пока что приложение доступно только для жителей США, однако в течение нескольких недель оно станет доступно пользователям в других англоязычных странах, а затем и во всем мире.

Как говорится в сообщении на сайте соцсети, за этот промежуток времени разработчики смогут собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, а также добавить несколько финальных функций, таких как платежи и создание комнат, прежде чем развертывать приложение на весь мир.

Пользователи за пределами США получат возможность предварительно зарегистрироваться через страницу Clubhouse в Google Play. В момент открытия доступа в их регионе они получат соответствующее уведомление с предложением загрузки.

Напомним, в начале мая Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android. Пик популярности Clubhouse пришёлся на конец января 2021 после появления в ней Илона Маска, Марка Цукерберга и других известных личностей. В феврале количество загрузок приложения пошло на спад.

Всё об этой платформе можно узнать в нашем обзоре.