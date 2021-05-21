Постапокаліптичний шутер Pioner в дусі "Сталкера" отримав дебютний трейлер

Pioner - вийшов трейлер / GFA Games

Розробники з російської студії GFA Games опублікували дебютний геймплейний трейлер свого нового проєкту Pioner, який відразу викликає в пам'яті S.T.A.L.K.E.R. і "Метро".

Події проєкту розгорнуться на радянському острові, ізольованому від світу якоюсь техногенною катастрофою. Основний упор робиться на виживанні і дослідженні оточення. Гравців чекають походи в рейди, пошуки здобичі, битви з божевільними тварюками і вивчення аномалій.

Розробники обіцяють продуману і опрацьовану систему модифікації зброї, PvE і PvP-контент, симуляцію життя, мінливу поведінку NPC, чотири фракції з унікальними завданнями, а також можливість прокачування персонажа, яка відкриє доступ до нової екіпіровки і місіям.

Основний упор робиться на PvE – гравцям належить виконувати сюжетні завдання і завдання фракцій, частина з яких являють собою окремі закриті локації. PvP-битви будуть проходити в спеціальних зонах, розкиданих по карті. Вони залучають гравців цінною здобиччю, яку "охороняють" сильні монстри.

Крім того, розробники тільки вибирають модель поширення. За їх словами, "вибір free-to-play для гри буде можливий тільки в разі критичного розвитку ситуації у світі або якщо гравцям ця модель здасться більш привабливою, а їм безумовно не здається". На цей момент реліз запланований на кінець 2021-початок 2022 року.

Трейлер Pioner

До речі, коли сам S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде в продаж, поки невідомо. Гра готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безплатно передплатники сервісу Game Pass.