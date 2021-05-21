Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил дебютный трейлер

Pioner - вышел трейлер / GFA Games

Разработчики из российской студии GFA Games представили дебютный геймплейный трейлер своего нового проекта Pioner, который сразу вызывает в памяти S.T.A.L.K.E.R. и "Метро".

События проекта развернутся на советском острове, изолированном от мира некой техногенной катастрофой. Основной упор делается на выживании и исследовании окружения. Игроков ждут походы в рейды, поиски добычи, сражения с безумными тварями и изучение аномалий.

Разработчики обещают продуманную и проработанную систему модификации оружия, PvE и PvP-контент, симуляцию жизни, меняющую поведение NPC, четыре фракции с уникальными заданиями, а также возможность прокачки персонажа, которая откроет доступ к новой экипировке и миссиям.

Основной упор делается на PvE – игрокам предстоит выполнять сюжетные задания и задания фракций, часть из которых представляют собой отдельные закрытые локации. PvP-сражения будут проходить в специальных зонах, разбросанных по карте. Они привлекают игроков ценной добычей, которую "охраняют" сильные монстры.

Кроме того, разработчики только выбирают модель распространения. По их словам, "выбор free-to-play для игры будет возможен только в случае критической развитии ситуации в мире или если игрокам эта модель покажется более привлекательной, а им определённо не кажется". На данный момент релиз запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.

Трейлер Pioner

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.