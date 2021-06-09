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Постапокаліптичний шутер Pioner в дусі "Сталкера" отримав новий трейлер

9 червня 2021, 17:09

На цю мить реліз запланований на кінець 2021-початок 2022 року.

Pioner
Опубліковано геймплей Pioner / GFA Games

Розробники майбутнього багатокористувацького шутера Pioner поділилися роликом, який дозволяє оцінити бойову систему гри. Схоже, геймерів чекає щось середнє між S.T.A.L.K.E.R. і популярною "пісочницею" Escape from Tarkov.

У двохвилинному відео показано MMO, яка підозріло нагадує Сталкер. Тут теж є аномалії і мутанти, анархісти і модифікації – і все інше, що притаманне улюбленої в СНД серії шутерів. Без артефактів теж не обійшлося.

Події Pioner розгорнуться на радянському острові, ізольованому від світу якоюсь техногенною катастрофою. Основний упор робиться на виживанні і дослідженні оточення. Гравців чекають походи в рейди, пошуки здобичі, битви з божевільними тварюками і вивчення аномалій.

Розробники обіцяють продуману і опрацьовану систему модифікації зброї, PvE і PvP-контент, симуляцію життя, що змінює поведінку NPC, чотири фракції з унікальними завданнями, а також можливість прокачування персонажа, яка відкриє доступ до нової екіпіровки і місіям. На цю мить реліз запланований на кінець 2021-початок 2022 року.

Геймплей Pioner

До речі, коли сам S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде в продаж, поки невідомо. Гра готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безплатно Передплатники сервісу Game Pass.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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