Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер

Опубликован геймплей Pioner / GFA Games

Разработчики предстоящего многопользовательского шутера Pioner поделились роликом, который позволяет оценить боевую систему игры. Похоже, геймеров ждёт что-то среднее между S.T.A.L.K.E.R. и популярной "песочницей" Escape from Tarkov.

В двухминутном видео показана MMO, подозрительно напоминающая Сталкер. Здесь тоже есть аномалии и мутанты, анархисты и модификации – и всё прочее, что присуще любимой в СНГ серии шутеров. Без артефактов тоже не обошлось.

События Pioner развернутся на советском острове, изолированном от мира некой техногенной катастрофой. Основной упор делается на выживании и исследовании окружения. Игроков ждут походы в рейды, поиски добычи, сражения с безумными тварями и изучение аномалий.

Авторы бещают продуманную и проработанную систему модификации оружия, PvE и PvP-контент, симуляцию жизни, меняющую поведение NPC, четыре фракции с уникальными заданиями, а также возможность прокачки персонажа, которая откроет доступ к новой экипировке и миссиям. На данный момент релиз запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.

Геймплей Pioner

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.