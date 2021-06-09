УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер

9 июня 2021, 17:09

На данный момент релиз запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.

Pioner
Опубликован геймплей Pioner / GFA Games

Разработчики предстоящего многопользовательского шутера Pioner поделились роликом, который позволяет оценить боевую систему игры. Похоже, геймеров ждёт что-то среднее между S.T.A.L.K.E.R. и популярной "песочницей" Escape from Tarkov.

В двухминутном видео показана MMO, подозрительно напоминающая Сталкер. Здесь тоже есть аномалии и мутанты, анархисты и модификации – и всё прочее, что присуще любимой в СНГ серии шутеров. Без артефактов тоже не обошлось.

События Pioner развернутся на советском острове, изолированном от мира некой техногенной катастрофой. Основной упор делается на выживании и исследовании окружения. Игроков ждут походы в рейды, поиски добычи, сражения с безумными тварями и изучение аномалий.

Авторы бещают продуманную и проработанную систему модификации оружия, PvE и PvP-контент, симуляцию жизни, меняющую поведение NPC, четыре фракции с уникальными заданиями, а также возможность прокачки персонажа, которая откроет доступ к новой экипировке и миссиям. На данный момент релиз запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.

Геймплей Pioner

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Сейчас вы просматриваете новость «Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Макс Барских объяснил, почему не снимает клипы в УкраинеМакс Барских объяснил, почему не снимает клипы в Украине Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомствоДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство Клубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детейКлубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детей Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках УкраиныВрач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины

Последние новости

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

Реклама
17:44

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

17:42

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

Реклама
16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

Реклама
13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

12:24

За камерой был "бомжатник": в РФ "повязали" блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Фото Видео

12:23

Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

12:18

Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Видео

12:17

Гендиректор "Метинвеста" сказал, какие объекты по всему миру построены из стали компании

12:01

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град Видео

11:44

Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

11:42

"Украина за исключением Донбасса оккупирована Западом": белорусские пропагандисты взбесились в эфире Видео

11:16

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять