З'явився дебютний трейлер тактичної RPG Relayer в меха-сетингу

Кддр з Relayer / Kadokawa Games

Розробники зі студії Kadokawa Games презентувала дебютний трейлер класичної рольової гри про бойових роботів під назвою Relayer, яку самі автори описують як "космічну оперу нової ери".

У ролику роботи під управлінням людей б'ються на Місяці. Бої проходять в покроковому режимі і віддавати накази юнітам належить на тактичній карті. Потім камера перемикається і демонструється бій бойових роботів.

Проєкт, раніше відомий як Project Stella, вважається однією з найочікуваніших ігор в Країні висхідного сонця. Сюжет гри розповість про недалеке майбутнє і колонізації людством планет Сонячної системи. У 2049 році люди зустрічають інопланетян, які бажають знищити галактику. Вибрані діти вирішують протистояти загарбникам.

Вихід Relayer запланований на PlayStation 4 і PlayStation 5 до кінця 2021 року. Розробкою новинки займається та ж команда, яка працювала над іншою рольовою грою GOD WARS.

Трейлер Relayer

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