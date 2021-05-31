Появился дебютный трейлер тактической RPG Relayer в меха-сеттинге

Кддр из Relayer / Kadokawa Games

Разработчики из студии Kadokawa Games представили дебютный трейлер классической ролевой игры о боевых роботах под названием Relayer, которую сами авторы описывают как "космическую оперу новой эры".

В ролике роботы под управлением людей сражаются на Луне. Бои проходят в пошаговом режиме и отдавать приказы юнитам предстоит на тактической карте. Затем камера переключается и демонстрируется сражение боевых роботов.

Проект, ранее известный как Project Stella, считается одной из самых ожидаемых игр в Стране восходящего солнца. Сюжет игры расскажет о недалёком будущем и колонизации человечеством планет Солнечной системы. В 2049 году люди встречают инопланетян Relayers, желающих уничтожить галактику. Избранные дети решают противостоять захватчикам.

Выход Relayer запланирован на PlayStation 4 и PlayStation 5 до конца 2021 года. Разработкой новинки занимается таже команда, что работала над другой ролевой игрой GOD WARS.

Трейлер Relayer

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