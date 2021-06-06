Пропозиція дня: підписку Ubisoft Plus з сотнею ігор видавця продають з великою знижкою

Більше 100 ігор Ubisoft можна спробувати за 150 грн / Ubisoft+

Компанія Ubisoft зробила вигідну пропозицію – до 22 червня перший місяць підписки Ubisoft Plus можна купити за 150 грн замість 399 грн. Підписку, якщо вона перестане бути потрібна, можна скасувати в будь-який момент.

У сервіс входить більше сотні ігор компанії. Серед них є як старі хіти, так і свіжі тайтли, включаючи Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 і Watch Dogs: Legion. Всі ігри доступні в максимальних виданнях.

Акцію, можливо, присвятили до появи підписки в ігровому сервісі Google Stadia – в Україні остання недоступна. З повним списком ігор сервісу можна ознайомитися на офіційному сайті.

Для всіх, хто втомився від Ассассинів і захоплень веж, радимо звернути увагу на маловідомий проєкт під назвою Transference. Це незвичайна авторська гра від Ubisoft, створена спільно зі SpectreVision, кінокомпанією Елайджі Вуда. Особливості гри – напружена атмосфера, зйомки з живими акторами і приціл на віртуальну реальність. Втім, шолом VR не обов'язковий: гру можна пройти і зі звичайним дисплеєм.

Трейлер Transference

На цей момент Ubisoft кинула всі сили на новий Far Cry, вихід якого очікуватися 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X. Розробники відзначають, що роблять все можливе, аби гра відмінно себе почувала на консолях минулого покоління.

Події Far Cry 6 відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. Ubisoft обіцяють нам "найбільшу пісочницю в історії серії Far Cry", "застиглий у часі тропічний рай" і т.д. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеєр на два гравці.

Паралельно в надрах Ubisoft ведеться робота над двома великими проєктами за відомим кінофраншизами – "Аватару" і "Зоряним війнам". Безпосередньо розробкою обох займається студія Massive Entertainment, відома гравцям з дилогії The Division.