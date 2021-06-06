Предложение дня: подписку Ubisoft Plus с сотней игр издателя продают с большой скидкой

Более 100 игр Ubisoft можно попробовать за 150 грн / Ubisoft+

Компания Ubisoft сделала выгодное предложение – до 22 июня первый месяц подписки Ubisoft Plus можно купить за 150 грн вместо 399 грн. Подписку, если она перестанет быть нужна, можно отменить в любой момент.

В сервис входит больше сотни игр компании. Среди них есть как старые хиты, так и свежие тайтлы, включая Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 и Watch Dogs: Legion. Все игры доступны в максимальных изданиях.

Акцию, возможно, приурочили к появлению подписки в игровом сервисе Google Stadia – в Украине последняя недоступна. С полным списком игр сервиса можно ознакомиться на официальном сайте.

Для всех, кто устал от Ассассинов и захватов вышек, советуем обратить внимание на малоизвестный проект под названием Transference. Это необычная авторская игра от Ubisoft, созданная совместно со SpectreVision, кинокомпанией Элайджи Вуда. Особенности игры – напряжённая атмосфера, съёмки с живыми актёрами и прицел на виртуальную реальность. Впрочем, шлем VR не обязателен: игру можно пройти и с обычным дисплеем.

Трейлер Transference

В настоящий момент Ubisoft бросила все силы на новый Far Cry, выход которого ожидаться 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Разработчики отмечают, что делают всё возможное, чтобы игра отлично себя чувствовала на консолях прошлого поколения.

События Far Cry 6 происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. Ubisoft обещают нам "крупнейшую песочницу в истории серии Far Cry", "застывший во времени тропический рай" и т.д. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.

Параллельно в недрах "Юбиков" ведется работа над двумя крупными проектами по известным кинофраншизам – "Аватару" и "Звёздным войнам". Непосредственно разработкой обеих занимается студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division.