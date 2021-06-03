Разработчики Far Cry 6 ответили на самые популярные вопросы об игре

Создатели Far Cry 6 ответили на вопросы игроков / Ubisoft

Компания Ubisoft, один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире, организовала на форуме Reddit сессию ответов на вопросы пользователей касательно ожидаемого шутера Far Cry 6.

Сначала создатели поведали о кооперативном режиме, которые будет работать по тому же принципу, что и в предыдущей части, используя систему привязки, когда игроки не могут отойти друг от друга на большое расстояние.

Затем они уклончиво ответили касательно ветвлений в сюжете и скрытых концовок. Последние стали традицией серии и присутствовали в Far Cry 4 и Far Cry 5. Далее разработчики заявили об отказе от аркадного режима и редактора карт – команда решила уделить больше внимания основной кампании.

Ещё представители Ubisoft заявили, что в шестой номерной части мир игры можно свободно исследовать, вне зависимости от прогресса сюжетной кампании. Передвигаясь по Яре игроки найдут множество различных биомов, включая джунгли, болота и пляжи. Городская среда сочетает открытые пространства с плотной застройкой, скрывая множество тайных проходов.

Трейлер Far Cry 6

Основными компаньонами по ходу прохождения станут животные, но, некоторые NPC будут временно присоединяться к игроку в ходе выполнения определённых заданий. А последняя важная информация из сессии ответов на вопросы касается поддержки DualSense – она будет реализована в грядущем шутере, но в каком именно формате, Ubisoft поведает позже.

Дорожную карту представят ближе к релизу, который состоится 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Разработчики отмечают, что делают всё возможное, чтобы игра отлично себя чувствовала на консолях прошлого поколения.

События Far Cry 6, напомним, происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.