Samsung презентувала свій найдешевший смартфон з 5G і екраном 90 Гц

Samsung презентувала Galaxy A22 / RTE

Компанія Samsung презентувала свій найдоступніший смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління – Galaxy A22 5G. Новинка отримала великий дисплей з частотою оновлення 90 Гц, просторовий звук Dolby Atmos і бічний сканер пальця.

Що показово, смартфон Galaxy A22 5G отримав більш просунутий екран, ніж Galaxy A32 5G – новинка пропонує користувачам 6,6-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів.

Смартфон побудований на базі восьми ядерної мобільної платформи MediaTek Dimensity 700 і представлений в декількох конфігураціях пам'яті: 4+64, 4+128, 6+128 і 8 + 128 ГБ. Обсяг призначеного для користувача простору можна розширити за допомогою карти microSD до 1 ТБ. Основна камера смартфона представлена потрійним модулем і поєднує основний 48-Мп датчик з 5-Мп і 2-Мп сенсорами. Фронтальна камера отримала дозвіл 8 Мп.

Працює новинка під управлінням Android 11 з фірмовою програмною оболонкою One UI 3.1. і оснащена модулем NFC для безконтактних платежів, роз'ємом USB-C і 3.5-мм аудіоджеком. У Європі продажі стартують на початку липня за ціною €229 (7599 грн) і €249 (8299 грн) за 4 + 64 і 4 + 128 ГБ відповідно.

Показали і LTE-версію. Саме вона, найімовірніше, і буде продаватися на території України. Майже всі характеристики такі ж, але замість IPS поставили 6.4-дюймовий Super AMOLED-дисплей (1600×720 точок).

Роздільна здатність селфі-камери зросла до 13 Мп, а основних стало чотири: 48+8+2+2 Мп з широким кутом, макро і боке. В іншому смартфон практично ідентичний старшій версії, зокрема і по частині відсутності безконтактної оплати через NFC. Вартість цієї моделі поки невідома.

Раніше цього року Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.