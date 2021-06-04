Представлен Galaxy A22 – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

Samsung представила Galaxy A22 / RTE

Компания Samsung представила свой самый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения – Galaxy A22 5G. Новинка получила большой дисплей с частотой обновления 90 Гц, пространственный звук Dolby Atmos и боковой сканер пальца.

Что примечательно, смартфон Galaxy A22 5G получил более продвинутый экран, чем Galaxy A32 5G – новинка предлагает пользователям 6,6-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей.

Смартфон построен на базе восьмиядерной мобильной платформы MediaTek Dimensity 700 и представлен в нескольких конфигурациях памяти: 4+64, 4+128, 6+128 и 8+128 ГБ. Объем пользовательского пространства можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ. Основная камера смартфона представлена тройным модулем и совмещает основной 48-Мп датчик с 5-Мп и 2-Мп сенсорами. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Работает новинка под управлением Android 11 с фирменной программной оболочкой One UI 3.1. и оснащена модулем NFC для бесконтактных платежей, разъемом USB-C и 3.5-мм аудиоджеком. В Европе продажи стартуют в начале июля по цене €229 (7599 грн) и €249 (8299 грн) за 4+64 и 4+128 ГБ соответственно.

Показали и LTE-версию. Именно она, вероятно, и будет продаваться на территории Украины. Почти все спецификации такие же, но вместо IPS поставили 6.4-дюймовый Super AMOLED-дисплей (1600×720 точек).

Разрешение селфи-камеры выросло до 13 Мп, а основных стало четыре: 48+8+2+2 Мп с широким углом, макро и боке. В остальном смартфон практически идентичен старшей версии, в том числе и по части отсутствия бесконтактной оплаты через NFC. Стоимость этой модели пока неизвестна.

Ранее в этом году Samsung начала продажи в Украине новой версии своего "фанатского" смартфона Galaxy S20 FE. От модели 2020-го года она отличается новым процессором.