Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy F52 с топовым железом

Встречайте Samsung Galaxy F52 5G / RTE

Компания Samsung расширила ассортимент смартфонов, анонсировав модель Galaxy F52 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Новинка интересна не только производительным железом, но и дисплеем с высокой частотой обновления, квадрокамерой с главным датчиком на 64 Мп и поддерживает технологию быстрой зарядки.

"Лицом" Galaxy F52 стал 6,6-дюймовый FullHD+ экран TFT с частотой обновления изображения 120 Гц. В верхний левый угол матрицы врезана 16-мегапиксельная селфи-камера, при этом диаметр получившегося отверстия составляет всего 3,6 миллиметра. На задней панели находится основная камера с разрешением 64 Мп и сверхширокоугольный модуль 8 Мп. Также есть 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный датчик макро.

В основу Galaxy F52 5G лёг Snapdragon 750G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Для расширения последней можно использовать карты памяти MicroSD ёмкостью до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, устройство поддерживает быструю 25 Вт зарядку. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Из прочего следует выделить боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников 3,5 мм и порт USB-C.

Цена телефона – 1999 юаней (~8500 грн). Он уже доступен для предварительных заказов в Китае в двух цветовых вариантах – белом и чёрном. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее в этом месяце Samsung начала продажи в Украине новой версии своего "фанатского" смартфона Galaxy S20 FE. От модели 2020-го года она отличается новым процессором.

Смартфон получил 6,5-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц, тройную камеру и быструю зарядку на 25 Вт. Доступно 6 расцветок и две версии, с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ за 17 999 грн, и с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 20 999 грн.