Фанаты были услышаны: Samsung выпустила в Украине удешевлённый Galaxy S20 FE

В Украине вышел Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 / RTE

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Samsung начала продажи в Украине новой версии своего "фанатского" смартфона Galaxy S20 FE. От модели 2020-го года она отличается новым процессором.

Субфлагман по заказу фанатов был представлен в двух версиях: первый с поддержкой LTE и процессором Exynos 990, второй с поддержкой 5G и чипом Snapdragon 865. В Украине до этого момента официально продавалась лишь первая версия.

Теперь же в нашей стране появится версия со Snapdragon 865 – правда, без поддержки сетей пятого поколения. Впрочем, в Украине таких сетей практически нет, поэтому отсутствие поддержки 5G сложно назвать критичным недостатком. Официально об этом компания ещё нигде не объявила. Очевидно, анонс будет после майских праздников.

Новая версия Samsung Galaxy S20 FE имеет маркировку G780G, тогда как прошлогодняя версия помечается как G780F. Доступно 6 расцветок и две версии, с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ за 17 999 грн, и с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 20 999 грн.

Напомним, Samsung Galaxy S20 FE (версия для фанатов) был разработан после проведённого опроса среди фанатов бренда. В Samsung уверяют, что компания опросила более 10 000 поклонников бренда по всему миру, желая выяснить, какие функции наиболее важны для пользователей.

Смартфон получил 6,5-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц, тройную камеру и быструю зарядку на 25 Вт. Украинские пользователи негативно высказывались в отношении фирменного чипа Exynos 990, и, очевидно, претензии были услышаны.

Ранее в этом году компания Samsung начала продавать в Украине новый бюджетный смартфон Galaxy A02. По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей. Флагман доступен в трёх расцветках по рекомендованной цене от 3199 грн.