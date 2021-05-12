В Сеть попали "живые" фото нового смартфона Samsung Galaxy F52

Дизайн Samsung Galaxy F52 показали со всех сторон / RTE

Анонс смартфона Samsung Galaxy F52 5G ожидается позже в этом месяце, однако новинка уже оказалась в руках одного из пользователей китайского форума Weibo, пишет портал GSMArena.

На снимках мы видим аппарат в снежно-белом цвете с четверной основной камерой, с вырезом в правом верхнем углу под селфи-камеру на 16 Мп (как у Galaxy S10) и 3,5-мм аудиоразъёмом.

По данным источника, который поделился фотографиями устройства, смартфон будет продаваться на рынке Поднебесной по цене в 2000 юаней, что примерно равно $310 или 8599 грн. Характеристики он не предоставил, но из предыдущих утечек известно, что основой нового устройства станет чипсет Snapdragon 750G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Экран якобы будет 6,57 дюймов с разрешением 1080р. Аккумулятор – 4350 мАч с 25-Вт зарядкой.

Из дополнительных характеристик известны габариты девайса – 164,6х76,3х8,7 мм., вес – 199 г., и наличие разъема USB Type-C. По сути, перед нами бестселлер Galaxy A52, но в разы дешевле.

Ранее в этом месяце Samsung начала продажи в Украине новой версии своего "фанатского" смартфона Galaxy S20 FE. От модели 2020-го года она отличается новым процессором.

Смартфон получил 6,5-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц, тройную камеру и быструю зарядку на 25 Вт. Доступно 6 расцветок и две версии, с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ за 17 999 грн, и с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 20 999 грн.