Опубліковано геймплей Icarus – амбітної "виживалки" від творця DayZ

Показано ігровий процес Icarus / RocketWerkz

Розробники майбутнього сесійного кооперативного симулятора виживання у жанрі PvE Icarus провели півторагодинний стрім, під час якого можна було побачити живий ігровий процес.

У ролику нижче ви можете побачити різні геймплейні механіки, такі як збір ресурсів, крафт, інвентар, прокачування талантів і характеристик, дерево технологій, пересування під водою, споруда будинку і так далі.

Проєкт розробляється за участю творця DayZ Діна Холла і запропонує для дослідження величезний відкритий світ площею понад 64 квадратних кілометрів з різноманітними природними умовами і різними механіками. Хол зазначив, що намагається відтворити відчуття від перших 40 хвилин DayZ, аби гравці завжди відчували інтерес і напругу.

За сюжетом гравцям належить робити вилазки на ворожу планету Ікар. Здобуті ресурси можна витратити на нове обладнання, яке полегшить наступну місію. Кожна експедиція ставить собі щось за мету і обмежена за часом. Все, що залишиться на поверхні після відльоту човника, забере Ікар.

Ранній доступ до першого розділу гри обіцяють відкрити протягом 2021 року, але вже зараз її можна додати в вішліст Steam.

Геймплей Icarus

Раніше ми розповідали про не менш цікавий проєкт Haunted Space – це шутер на космічних кораблях в космосі. Розробники зі студії Italian Games Factory обіцяють захопливий сюжет з безліччю пригод і космічними битвами.

У Haunted Space використовується система другого пілота, завдяки якій гравці зможуть вибрати рівень контролю судном - від аркади до повноцінної симуляції. Крім того, проєкт підтримує функцію відстеження положення очей. Haunted Space створюється для ПК та ігрових консолей поточного покоління (PlayStation 5, Xbox Series X і Series S).