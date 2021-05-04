Представлен игровой процесс Icarus – амбициозного "выживача" от создателя DayZ

Представлен игровой процесс Icarus / RocketWerkz

Разработчики предстоящего сессионного кооперативного симулятора выживания в жанре PvE Icarus провели полуторачасовой стрим, во время которого можно было увидеть живой игровой процесс.

В ролике ниже вы можете увидеть различные геймплейные механики, такие как сбор ресурсов, крафт, инвентарь, прокачка талантов и характеристик, дерево технологий, передвижение под водой, постройка дома и так далее.

Проект разрабатывается при участии создателя DayZ Дина Холла и предложит для исследования огромный открытый мир площадью более 64 квадратных километров с разнообразными природными условиями и различными механиками. Холл отметил, что пытается воспроизвести ощущения от первых 40 минут DayZ, чтобы игроки всегда испытывали интерес и напряжение.

По сюжету игрокам предстоит делать вылазки на враждебную планету Икар с находящейся на орбите космической станции. Добытые ресурсы можно потратить на новое оборудование, которое облегчит следующую миссию. Каждая экспедиция преследует определённую цель и ограничена по времени. Всё, что останется на поверхности после отлёта челнока, заберёт Икар.

Ранний доступ к первой главе игры обещают открыть в течение 2021 года, но уже сейчас её можно добавить в вишлист Steam.

Геймплей Icarus

Ранее мы рассказывали о не менее любопытном проекте Haunted Space – это шутер на космических кораблях в космосе. Разработчики из студии Italian Games Factory обещают увлекательный сюжет со множеством приключений и космическими сражениями.

В Haunted Space используется система второго пилота, благодаря которой игроки смогут выбрать уровень контроля судном – от аркады до полноценной симуляции. Кроме того, проект поддерживает функцию отслеживания положения глаз. Haunted Space создаётся для ПК и игровых консолей текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X и Series S).