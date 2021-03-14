Новая игра про Чужих обзавелась зрелищной геймплейной демонстрацией

Представлен новый геймплейный ролик Aliens: Fireteam / Cold Iron Studios

Издательство 20th Century Studios и студия Cold Iron Studios продолжают подогревать интерес к свежеанонсированному кооперативному шутеру Aliens: Fireteam, который по духу приближен к дилогии Left 4 Dead.

Кооперативный PvE-шутер во вселенной "Чужого" Ридли Скотта рассчитан на 3 игроков, в распоряжении которых будет 5 уникальных классов: стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик. Арсенал морпехов состоит из более чем 30 видов оружия.

Сражаться придётся против 20 типов существ, в том числе 11 разных видов ксеноморфов – от лицехватов до преторианцев, каждый из которых обладает собственным уникальным интеллектом.

Релиз Aliens: Fireteam состоится уже этим летом на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Геймплей Aliens: Fireteam

Параллельно авторы оригинального Left 4 Dead дорабатывают свой новый проект под названием Back 4 Blood. Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби.

Релиз игры состоится 22 июня 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One;