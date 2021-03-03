Анонсирован новый проект во вселенной "Чужих" в духе Left 4 Dead

Анонсирован Aliens Fireteam / Cold Iron Studios

Издательство 20th Century Studios и студия Cold Iron Studios анонсировали кооперативный шутер Aliens: Fireteam, который по духу приближен к дилогии Left 4 Dead.

События игры, рассчитанной на 3 игроков, развернутся спустя 23 года после оригинальной трилогии. На плечи игроков ляжет роль морпеха колонии, несущего службу на борту корабля Endeavor.

В нашем распоряжении окажутся 5 уникальных классов: стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик. Арсенал состоит из более чем 30 видов оружия и 70 модификаций. Применять его придётся против 20 типов существ, в том числе 11 разных видов ксеноморфов – от лицехватов до преторианцев, каждый из которых обладает собственным уникальным интеллектом.

Релиз состоится этим летом на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Трейлер Aliens Fireteam

В декабре 2020-го студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, официально представили свой новый шутер Back 4 Blood.

Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби. Релиз игры состоится 22 июня 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One;