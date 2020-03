От The Last of Us до Left 4 Dead 2 – игры, которые стоит пройти во время карантина

Кадр из Bloodborne / From Software

Эпидемия коронавируса, поразившая весь мир, стала настоящим шоком для человечества. Но если вы увлекаетесь видеоиграми, то наверняка знаете, что в них всевозможные пандемии и вирусы давно стали обыденностью. Раз уж все мы оказались на карантине или в самоизоляции, то неплохим спасением от скуки станут игры, в которых показывается, что коронавирус – далеко не самое худшее, что могло случиться с человечеством. Так что приводим для вас десятку достойных игр про эпидемии, вирусы, болезни и прочие приятные вещи.

The Last of Us

Кадр из The Last of Us / Naughty Dog

Шедевр студии Naughty Dog вывел постановку в играх на совершенно новый уровень. Студия и до этого прославилась яркой во всем приключенческой серией Uncharted, но с Одни из нас разработчики превзошли самих себя. История о мире, в котором грибок кордицепс начал превращать людей в зомби, получилась очень трогательной, масштабной и, что важнее всего, крайне человечной.

Читайте такжеЧто такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?Путешествие наемника Джоэла и бойкой девочки Элли навсегда останется в вашем сердце. Ведь персонажи в игре ведут себя очень живо и искренне, максимально напоминая реальных людей. Ты и сам не замечаешь, как постепенно привязываешься к ним, переживаешь за каждую их неудачу и радуешься каждой победе. А пронзительная концовка, ставящая очень неудобные моральные вопросы, еще долго будет вспоминаться вам одинокими вечерами. Ведь жуткая болезнь отходит на второй план, когда в дело вступают ужасы людских сердец.

Plague Inc.

Кадр из Plague Inc. / Ndemic Creations

Вряд ли разработчики Plague Inc. в 2012 году, когда и состоялся релиз игры на iOS и Android, могли представить, что в 2020-м их творение получит новую волну популярности благодаря смертоносному коронавирусу. Впрочем, эффект закономерный, ведь в Plague Inc. можно создать свое собственное заболевание на любой вкус и увидеть, насколько эффективно оно убьет население Земли. Звучит просто, но на деле оторваться невозможно.

Причем дело не ограничивается одними только вирусами. В игре симулируются, кажется, любые способы передачи чего-то смертельного. Не обошлось и без зомби. А параллельно вы сможете добавлять вашей болезни новые симптомы, чтобы она стала еще более ужасающей. И не забудьте назвать ее как-то впечатляюще, чтобы точно войти в историю.

Tom Clancy's The Division

Арт игры The Division / Ubisoft

Когда Ubisoft анонсировала The Division, все ожидали от нее революции и в игровом процессе, и в графике. Последняя в трейлерах выглядела почти фотореалистично, но реальность оказалась несколько удручающей. На релизе The Division оказалась неплохой игрой, но явно не тем, что разработчики обещали во время ярких презентаций. Впрочем, ее концепция привлекает и до сих пор.

История игры рассказывает об ужасном вирусе, который привел к почти полному развалу цивилизованного общества. Обошлось без сверхъестественных элементов, потому люди просто начали массово гибнуть из-за болезни. Действие разворачивается в опустошенном зимнем Нью-Йорке. В качестве оперативника организации Division вам предстоит уничтожить всех бандитов и преступников, чтобы вернуть порядок на улицы одного из самых известных городов мира. Сделать это предстоит через огромное количество стрельбы и прокачку своего персонажа.

Серия Resident Evil

Кадр из Resident Evil 2 Remake / Capcom

Resident Evil – одна из самых известных серий в мире. Разработала ее студия Capcom, а началась она как классический хоррор о зомби. Но в итоге вселенная Resident Evil значительно расширилась, а ее авторы выдумали, кажется, бесконечное количество вирусов с самыми необычными последствиями. Серия прекрасно чувствует себя и сегодня, в апреле к выходу готовится новая часть – Resident Evil 3 Remake.

Читайте такжеНовый трейлер Resident Evil 3 Remake нашли в демо-версии игрыПричем не очень важно, в какую именно игру серии вы сыграете. Первые три отличаются сильными элементами квестов и напряженной атмосферой, следующая тройка получилась более бодрой и динамичной, а седьмая часть вообще резко сменила вектор и переключалась на ужасы от первого лица. Но от каждой Resident Evil можно получить свою долю удовольствия.

Left 4 Dead 2

Кадр из Left 4 Dead 2 / Valve

Возможно, вы когда-то играли в Left 4 Dead. Это очень бодрый кооперативный шутер от Valve, в котором четверка выживших пытается прорваться сквозь огромные толпы зомби к безопасному месту. Учитывая, что у Valve нет плохих игр (Artifact не считаем), то высокое качество гарантировано. А с друзьями отбиваться от орд живых мертвецов будет еще веселее.

Тем более, что в Left 4 Dead 2 особый искусственный интеллект подстраивает ситуации так, чтобы они никогда не повторялись. Припасы и враги разбросаны в случайном порядке, будьте готовы к сюрпризам. А если позвать еще дополнительную четверку друзей, чтобы те играли за зомби, то действие превращается в напряженный матч, который даст фору любому современному шутеру.

Bloodborne

Кадр из Bloodborne / From Software

В Bloodborne каждый переулок скрывает в себе ужасные тайны, а надежды на спасение практически нет. А еще это очень сложная игра от создателей серии Dark Souls, в которой жуткая эпидемия превращает людей в чудовищ, а путь к спасение может лежать только через полное безумие и потерю себя. В Ярнаме, где и разворачиваются события Bloodborne, добрые побуждения долго не живут.

Читайте такжеЗахватывающе и затягивающе: PS4-игры, которые обязательно надо пройти до выхода новой консолиВ роли охотника вы попытаетесь разгадать тайну эпидемии, прорываясь сквозь полчища монстров к правде. Но истина порой страшнее любого заблуждения, так что счастливый финал вас вряд ли ждет. Если вы вообще до него дойдете, ведь в Bloodborne на прохождение одного босса может уйти несколько часов, а то и дней. Но тем ценнее награда.

Dying Light

Кадр из Dying Light / Techland

Эта игра стала настоящим откровением для студии Techland, которое позволило ей пробиться в высшую лигу и выйти на принципиально новый уровень качества. Причем секрет успеха был достаточно прост – паркур, зомби, открытый мир, кооператив, много оружия и бесконечное количество веселья. Неудивительно, что некоторые и сегодня порой заходят в игру, чтобы немного развеяться.

В зараженном городе Харран хватает злобных мертвецов, бандитов и секретов. В роли зараженного агента Кайла Крейна вам предстоит очень много бегать и сражаться за свою жизнь, а заодно выяснить, с чего же началась эпидемия.

Мор (Утопия)

Кадр из игры Мор / Ice-Pick Lodge

Мор (Утопия) – это чистый артхаус в виде игры, интерактивная театральная постановка, безумие разума гения. В общем, что угодно, но не стандартное приключение. В лице сразу троицы персонажей вам предстоит разгадать тайны города, на который опустилась жуткая эпидемия Песочной Язвы. Но болезнь стала лишь поводом вскрыть гораздо более серьезные проблемы.

Если говорить грубо, то Мор (Утопия) – это симулятор выживания во время чумы, в котором нужно следить за временем, постоянно есть, спать и принимать таблетки. Но игровыми терминами что саму игру, что ее ремейк с простым названием Мор лучше не описывать. Ведь это произведение современного искусства, настолько же жуткое, насколько и прекрасное.

A Plague Tale: Innocence

Кадр из A Plague Tale: Innocence / Asobo Studio

Сеттинг этой игры достаточно необычный, ведь он рассказывает о реальной чуме, которая бушевала во времена Средневековья. Но без фантастических элементов не обошлось. К примеру, крысы тут – не просто переносчики болезни, а почти зло в чистом виде. А еще A Plague Tale: Innocence отличается очень трогательной и искренней историей о любви внутри семьи.

Во время прохождения вы увидите, как юная девушка Амиция и ее младший брат Гуго спасаются от всех невзгод Средневековья, пытаясь выжить в это непростое время и не потерять себя.

DayZ

Кадр из DayZ / Bohemia Interactive

Именно DayZ (тогда еще мод к Arma II) задала моду на видеоигры про выживание и зомби. А еще именно в ней можно уследить истоки популярных нынче королевских битв, так что игра давно уже стала легендой.

В вымышленном государстве Черноруссия, которое наводнили зомби и не менее злые люди, вам предстоит выжить как можно дольше, но смерть все равно неизбежна. Ради чего? Цели тут нет, так что все решаете только вы. Но одно можно сказать наверняка – DayZ отлично генерирует истории.