Анонсовано недорогий смартфон Samsung Galaxy F52 на топовому залізі

Зустрічайте Samsung Galaxy F52 5G / RTE

Компанія Samsung розширила асортимент смартфонів, анонсувавши модель Galaxy F52 з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління.

Новинка цікава не тільки продуктивним залізом, але і дисплеєм з високою частотою оновлення, квадрокамерою з головним датчиком на 64 Мп і підтримує технологію швидкої зарядки.

"Обличчям" Galaxy F52 став 6,6-дюймовий FullHD+ екран TFT з частотою оновлення зображення 120 Гц. У верхній лівий кут матриці врізана 16-мегапіксельна селфі-камера, при цьому діаметр отриманого отвору становить всього 3,6 міліметра. На задній панелі знаходиться основна камера з роздільною здатністю 64 Мп і надширококутний модуль 8 Мп. Також є 2-мегапіксельний сенсор глибини і 2-мегапіксельний датчик макро.

В основу Galaxy F52 5g ліг Snapdragon 750g з 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ. Для розширення останньої можна використовувати карти пам'яті MicroSD місткістю до 1 ТБ. Місткість акумулятора становить 4500 мА*год, пристрій підтримує швидку 25 Вт зарядку. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 11 з оболонкою One UI 3.1. З іншого слід виділити бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників 3,5 мм і порт USB-C.

Ціна телефону – 1999 юанів (~8500 грн). Він вже доступний для попередніх замовлень в Китаї у двох колірних варіантах – білому і чорному. Про надходження продукту на території України буде повідомлено додатково.

Раніше цього місяця Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц, потрійну камеру і швидку зарядку на 25 Вт. Доступно 6 кольорів і дві версії, з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ за 17 999 грн, і з 8 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 256 ГБ за 20 999 грн.