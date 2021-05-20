УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Анонсовано недорогий смартфон Samsung Galaxy F52 на топовому залізі

20 травня 2021, 17:50

Смартфон вже доступний для попереднього замовлення за ціною 310 доларів (~8500 грн).

Samsung
Зустрічайте Samsung Galaxy F52 5G / RTE

Компанія Samsung розширила асортимент смартфонів, анонсувавши модель Galaxy F52 з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління.

Новинка цікава не тільки продуктивним залізом, але і дисплеєм з високою частотою оновлення, квадрокамерою з головним датчиком на 64 Мп і підтримує технологію швидкої зарядки.

"Обличчям" Galaxy F52 став 6,6-дюймовий FullHD+ екран TFT з частотою оновлення зображення 120 Гц. У верхній лівий кут матриці врізана 16-мегапіксельна селфі-камера, при цьому діаметр отриманого отвору становить всього 3,6 міліметра. На задній панелі знаходиться основна камера з роздільною здатністю 64 Мп і надширококутний модуль 8 Мп. Також є 2-мегапіксельний сенсор глибини і 2-мегапіксельний датчик макро.

В основу Galaxy F52 5g ліг Snapdragon 750g з 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ. Для розширення останньої можна використовувати карти пам'яті MicroSD місткістю до 1 ТБ. Місткість акумулятора становить 4500 мА*год, пристрій підтримує швидку 25 Вт зарядку. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 11 з оболонкою One UI 3.1. З іншого слід виділити бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників 3,5 мм і порт USB-C.

Ціна телефону – 1999 юанів (~8500 грн). Він вже доступний для попередніх замовлень в Китаї у двох колірних варіантах – білому і чорному. Про надходження продукту на території України буде повідомлено додатково.

false
false

Раніше цього місяця Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц, потрійну камеру і швидку зарядку на 25 Вт. Доступно 6 кольорів і дві версії, з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ за 17 999 грн, і з 8 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 256 ГБ за 20 999 грн.

смартфоны Samsung
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дієтологи заявили про підступну небезпеку гречкиДієтологи заявили про підступну небезпеку гречки Катя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванокКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок Лікарі назвали три продукти для відмінного зоруЛікарі назвали три продукти для відмінного зору Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на ЄвробаченніТіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні Представниця Росії на Євробаченні 2021 висловилася про Go-A і конфлікт з УкраїноюПредставниця Росії на Євробаченні 2021 висловилася про Go-A і конфлікт з Україною

Останні новини

11:03
Негода в Україні: удар блискавки ледь не вбив двох жінок і мало не спалив будинок
11:00
Гороскоп на завтра 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: хто зустріне свою людину Відео
10:43
Невизнання анексії РФ: у Криму влаштували істерику після жорсткого рішення США Відео
10:18
У МЗС оцінили шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України Відео
10:04
У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку Відео
Реклама
10:02
"Агро Газ Трейдинг" заявила про фабрикацію справи проти неї та тиск на директора
09:39
Експосол США оцінив потенціал зустрічі Зеленського і Путіна Відео
09:38
У Зеленського розкрили деталі плану України щодо Донбасу і назвали вимогу Росії
09:20
Гордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіла" Відео
09:08
Прес-конференція Зеленського - це його заявка на другий президентський термін Погляд
08:52
Арестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним Відео
08:23
Київ знову вирвався вперед: опубліковано свіжу статистику щодо COVID-19 в Україні Відео
08:07
У США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2 Відео
08:00
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
07:45
Сім речей, які дерматологи роблять кожен день для здоров'я шкіри Відео
07:19
Буде тепло, але дощитиме: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця травня Відео
07:08
Конфлікт на Близькому Сході: загострення закінчиться, але миру не буде Погляд
06:43
Нардеп Козак втік з України на літаку білоруського олігарха - Схеми Відео
06:38
Експерт попередив про різкий зліт цін на проїзд і назвав причину Відео
06:18
Гороскоп на 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха та захист від Місяця Відео
Реклама
06:09
Ілларіонов розкрив сценарій справжнього підйому економіки України Відео
06:01
"Мінімум порно": переможниця Холостяка провокаційно засвітила сексуальну фігуру
05:31
Залізний купол для України: експерт озвучив вартість ізраїльської системи ПРО Відео
05:03
Як приготувати сіннабони: найпростіший рецепт легендарних булочок з корицею Відео
04:24
Посівний календар на червень 2021: що робити в городі і в саду Відео
03:50
Додадуть бадьорості: названо кращі замінники кави Відео
03:05
У Кравчука назвали умову, за якої Росія відкриє КПВВ на Донбасі Відео
03:02
Журналісти розкрили несподіваний поворот у справі скандального судді-втікача Чауса Відео
02:14
Російська телеведуча без ліфчика показала сексуальні форми
00:55
Як не залишитися без грошей і удачі в свято Іоанна Богослова: прикмети і заборони
00:14
Євробачення 2021: як пройшов другий півфінал - виступи учасників
20 травня, четвер
23:59
Дієтолог назвала небезпечну їжу, яку не варто купувати в супермаркеті Відео
23:08
В Україні сильно похолодає: синоптики назвали дату Відео
23:05
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
23:00
Ізраїль та ХАМАС досягли важливої угоди
22:38
У Путіна відреагували на вишиванку Зеленського
22:34
Вартість проїзду в Києві злетить: названа гранична сума Відео
22:13
У Байдена зробили заяву про добудову Північного потоку-2 Відео
22:02
Анджеліна Джолі взяла участь у небезпечній для життя фотосесії Відео
21:34
Близнюки – дата народження, головні риси та сумісність з іншими знаками Зодіаку
Реклама
21:31
Інфекціоніст розповіла правду про смертність від коронавірусу в Україні Відео
21:17
У Миколаєві депутати оскандалились рішенням щодо російської мови
21:06
В Україні пенсіонери отримають "солідні" доплати до пенсії Відео
20:49
Як Україна втратила жирний шанс стати газовим хабом Погляд
20:48
Творці Back 4 Blood показали ігрових персонажів кооперативного зомбі-шутера Відео
20:43
У Зеленського зробили заяву через скандал з вишиванкою Відео
20:23
Окупанти Криму по-звірячому вбивають дельфінів й топлять їх у морі Відео
19:51
Актор Days Gone розповів, що може переконати Sony зайнятися сиквелом Відео
19:43
У Єгипті "розводять" українців: як не попастися на прийом аферистів Відео
19:32
У МЗС гнівно відреагували на можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти