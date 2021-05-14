Доведеться запастися терпінням: ЗМІ розкрили дату виходу God of War Ragnarok

Скріншот з гри God of War 2018 / Sony

Анонс God of War Ragnarok відбувся восени минулого року, але з того часу ніякої нової інформації окрім логотипа з тизера не з'являлося. Ймовірно, відсутність новин пов'язана не тільки з очікуваним багатьма гравцями перенесенням, але і з тим, що маркетинг Sony був зосереджений на найближчих релізах Returnal і Ratchet & Clank: Rift Apart.

За відомостями авторитетного журналіста Джейсона Шрайера, продовження God of War, яке поки що досі планується на цей рік, вийде тільки у 2022-му. Рішення нібито прийняли ще кілька місяців тому, а офіційно про це оголосять незабаром.

Публічно, як він вважає, про це розкажуть на наступному показі проєкту – якщо точніше, на першій демонстрації, оскільки минулої осені Sony обмежилася лише показом логотипу сиквела і планами з випуску у 2021 році. Раніше видавець підтвердив, що вона з'явиться на консолі нового покоління PS5, а ось реліз на PlayStation 4 під питанням, хоча Sony і вирішила випускати на консолі поточного покоління ряд ексклюзивів PS5.

Паралельно з новим God of War в стінах студії-розробника Santa Monica Studio ведеться робота над "неанонсованим AAA-проєктом в жанрі sci-fi". Подробиць про безіменний проєкт поки немає, проте в описі вакансії говориться, що команда прагне зробити гру, яка "визначить жанр" і запропонує "найкращу у своєму класі візуальну якість". Враховуючи талант і послужний список Sony Santa Monica, буде цікаво подивитися, на що здатна студія за рамками франшизи God of War.

Трейлер God of War: Ragnarok

Раніше цього року для оригінального God of War 2018 вийшло безплатне оновлення з поліпшеннями для консолі нового покоління PlayStation 5.

Тепер геймерам не доведеться вибирати між високою роздільною здатністю і 60 FPS, оскільки свіжий профіль дозволить грати в шаховому 4К при 60 FPS. При цьому всі охочі, як і раніше, зможуть включити режим з 30 FPS.