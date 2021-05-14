Придётся запастись терпением: СМИ раскрыли дату выхода God of War Ragnarok

Скриншот из игры God of War 2018 / Sony

Анонс God of War Ragnarok состоялся осенью прошлого года, но с тех пор никакой новой информации кроме логотипа из тизера не появлялось. Предположительно, отсутствие новостей связано не только с ожидаемым многими игроками переносом, но и с тем, что маркетинг Sony был сосредоточен на ближайших релизах Returnal и Ratchet & Clank: Rift Apart.

По сведениям авторитетного журналиста Джейсона Шрайера, продолжение God of War, которое пока что всё ещё планируется на этот год, выйдет только в 2022-м. Решение якобы приняли ещё несколько месяцев назад, а официально об этом объявят в скором времени.

Публично, как он считает, об этом расскажут на следующем показе проекта – если точнее, на первой демонстрации, поскольку прошлой осенью Sony ограничилась лишь показом логотипа сиквела и планами по выпуску в 2021 году. Ранее издатель подтвердил, что она появится на консоли нового поколения PS5, а вот релиз на "старичке" PlayStation 4 под вопросом, хотя Sony и решила выпускать на консоли текущего поколения ряд эксклюзивов PS5.

Параллельно с новым God of War в стенах студии-разработчика Santa Monica Studio ведется работа над "неанонсированным AAA-проектом в жанре sci-fi". Подробностей о безымянном проекте нет, однако в описании вакансии говорится, что команда стремится сделать игру, которая "определит жанр" и предложит лучшее в своем классе визуальное качество. Учитывая талант и послужной список Sony Santa Monica, будет интересно посмотреть, на что способна студия за рамками франшизы God of War.

Трейлер God of War: Ragnarok

Ранее в этом году для оригинального God of War 2018 вышло бесплатное обновление с улучшениями для консоли нового поколения PlayStation 5.

Теперь геймерам не придётся выбирать между высоким разрешением и 60 FPS, поскольку свежий профиль позволит играть в шахматном 4К при 60 FPS. При этом желающие всё ещё смогут включить режим с 30 FPS.