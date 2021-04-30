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"Чертовски крутая": что журналисты говорят о PS5-эксклюзиве Returnal

30 апреля 2021, 16:07

Много восторгов практически по поводу всех аспектов фантастической игры о героине на полной опасностей планете.

Returnal
Главное из обзоров Returnal / Sony

Обладатели консоли PlayStation 5 прямо сейчас могут приступить к прохождению динамичного roguelike-шутера Returnal за авторством студии Housemarque, известной благодаря красочным боевикам Resogun и Nex Machina.

Судя по словам различных обзорщиков, Returnal получилась необычной – это кинематографичный рогалик, который включает в себя ещё с десяток элементов других жанров и игр, но однозначно подходящей не для каждого.

На Metacritic и OpenCritic у неё 87 баллов.

VGC – "Returnal однозначно не для всех и каждого, порой вы будете испытывать фрустрацию от чрезмерно сложных схваток и боссов, но если вы любите испытания и проходить раз за разом один и тот же путь, свою порцию удовольствия вы определенно получите".

DTF – "Сам процесс боя, отклик, который даёт игра на каждый выстрел, музыка, подстёгивающая во время сражений – после преодоления порога вхождения в Returnal просто приятно играть. И всё же, как бы ни было приятно и увлекательно проводить время в Returnal, как бы хорошо она не выглядела и не ощущалась, с чистой совестью рекомендовать её не получается. Не только из-за сложности, но из-за того, что Returnal – это нишевая игра Housemarque, которая продаётся за 70 долларов, по цене ААА-тайтла – Это игра "для своих".

Игромания – "Для меня Returnal обернулась разочарованием. Интригующую завязку загубил бестолковая манера повествования, а крепкий геймплейный фундамент – неудачная мета. Остаётся лишь мечтать, что было бы, если бы вместо бесконечных повторов одного и того же нам подарили бы столь же красивую и механически отточенную "метроидванию". При этом Returnal, бесспорно, найдёт свою аудиторию".

TheGamer – "Это один из самых приятных шутеров от третьего лица, в который я когда-либо играл, это буквально Hades+Vanquish. Игра вгоняет игрока в своей темп и не дает ему выдохнуть, заставляя смотреть на Doom Eternal как на маленького мальчика. Returnal потрясающая, но я бы хотел, чтобы в ней была меньшая зависимость от удачи, которая усугубляет гнев от постоянного перепрохождения одного и того же пути. Когда я увидел титры я, почувствовал одновременно удовлетворения и облегчение — испытание наконец-то закончилось и нога Housemarque была убрана с моей поясницы. Чертовски крутая игра".

Если суммировать, то Sony и Housemarque успешно сделали крупнобюджетный рогалик, который сочетает в себе элементы чуть ли не десятка жанров – но делает это крайне удачно. Поклонникам рогаликов точно не стоит проходить мимо, тогда как остальным можно обратить внимание.

Об игре

История Returnal стартует с того, что главная героиня оказывается на незнакомой и очень странной планете под названием Атропос, находит на ней чей-то труп (судя по всему, собственный - как бы странно это ни звучало), сражается там с агрессивной фауной и даже натыкается на свой дом – но это, похоже, лишь галлюцинация. Словом, игроков ожидают не только динамичные перестрелки, но и какие-то хитрые сюжетные хитросплетения.

Что же до геймплея, то геймеров ждёт roguelike-экшен от третьего лица с элементами bullethell, где им придётся уворачиваться от множества летящих снарядов. Такая динамичная концепция вступит в симбиоз с процедурной генерацией уровней и механикой смерти, которая приводит не к концу игры, а лишь запускает новый виток развития событий. В общем, концепт весьма и весьма интересный.

Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Позже на этот год у Sony намечен релиз сиквела Horizon Zero Dawn, который продолжит историю охотницы Элой. После событий первой игры жизнь на Земле стала восстанавливаться, но появилась новая угроза – неизвестная болезнь, заражающая животных и растения.

Для тех, кто в свое время пропустил оригинал, в магазине Sony PS Store в рамках акции "Играйте дома" проходит бесплатная раздача полного издания игры.

Returnal
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