Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно

Santa Monica начала поиск новых сотрудников / God of War

На официальном сайте американской студии Santa Monica Studio появились свежие вакансии, связанные с разработкой нового проекта. В требованиях к соискателям можно найти несколько интересных подробностей о следующей игре создателей брутального экшена God of War.

Так, в Santa Monica прямо сейчас требуется ведущий сценарист и ведущий программист геймплея для работы над "неанонсированным AAA-проектом". Суммарно студия ищет более 30 новых сотрудников.

Подробностей о безымянном проекте по-прежнему нет, однако в описании вакансии говорится, что успешно прошедшему отбор кандидату предстоит заниматься прописыванием "мощных сюжетных линий, сильных персонажей и убедительных диалогов". Команда стремится сделать игру, которая "определит жанр" и предложит лучшее в своем классе визуальное качество.

Фанаты студии предполагают, что речь идет о научно-фантастическом проекте, который ранее пришлось отменить ради God of War. Возможно, студия все же решила вернуться к игре. Учитывая талант и послужной список Sony Santa Monica, будет интересно посмотреть, на что способна студия за рамками франшизы God of War.

Параллельно команда работает над God of War: Ragnarok. О самой игре пока мало что известно, помимо того, что игра выйдет в 2022 году. Она точно появится на консоли нового поколения PS5, а вот релиз на "старичке" PlayStation 4 под вопросом, хотя Sony и решила выпускать на консоли текущего поколения ряд эксклюзивов PS5.

Трейлер God of War: Ragnarok

Ранее в этом году для оригинального God of War 2018 вышло бесплатное обновление с улучшениями для консоли нового поколения PlayStation 5.

Теперь геймерам не придётся выбирать между высоким разрешением и 60 FPS, поскольку свежий профиль позволит играть в шахматном 4К при 60 FPS. При этом желающие всё ещё смогут включить режим с 30 FPS.