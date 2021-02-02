Экшен God of War обновят для Playstation 5: как изменится игра

Santa Monica бесплатно обновит God of War для PS5 / Sony

Студия Sony Santa Monica официально объявила о том, что уже завтра для скандинавского экшена God of War 2018 года выйдет бесплатное обновление с улучшениями для консоли нового поколения PlayStation 5.

В первую очередь изменения коснутся режимов графики. Изначально на PlayStation 5 был выбор между улучшенной производительностью и повышенным разрешением, но при 60 fps картинка оставалась ближе к Full HD.

Теперь же можно будет выбрать между двумя графическими режимами: более производительный – "шахматное" 4K и 30 fps или с улучшенной производительностью – 4K "шахматный" рендеринг и 60 fps. При этом желающие всё ещё смогут включить режим с 30 FPS.

Что важно, это не полноценный апгрейд до некстгена, а обновление для игры по обратной совместимости. Похоже, полноценной подтяжки до уровня PS5 можно не ждать – сейчас студия занята горячо ожидаемым продолжением God of War: Ragnarök и неанонсированным проектом, который находится на очень ранней стадии производства.

God of War (Бог войны) – один из главных хитов Sony и, по мнению многих игроков, лучший тайтл десятилетия. Игра стала своего рода переосмыслением серии брутальных слэшеров от студии Santa Monica Studio, в которой главный герой Кратос убивал богов Древней Греции самыми кровавыми способами.

В новой части он обзавелся сыном Атреем и бородой, а заодно стал гораздо более рассудительным и холодным. На смену древнегреческой мифологии пришла скандинавская. В Украине стандартное издание God of War стоит 549 грн, делюкс-издание – 799 грн.

God of War - трейлер

Напомним, что в настоящий момент в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно купить переиздания и ремейки культовых игр. Все предложения действительны до 12 февраля.

Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.