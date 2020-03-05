В God of War для PS4 нашли забавную пасхалку с очень грубым Чужаком

Чужак, один из боссов God of War / Santa Monica Studio

God of War для PS4 - одна из лучших игр последней на данный момент консоли Sony. В ней очень много загадок и секретов, а благодаря свободной камере удалось найти еще один. Связан он с Чужаком и грубым жестом.

Чужак - один из боссов игры, битва с которым запомнилась игрокам своей яростью и напряжением. Кратос в ходе нее сбрасывает противника в пропасть. Но оказалось, что его модель не исчезла.

Выяснил это ютубер Лэнс Макдональд (Lance McDonald). Ему удалось взломать камеру в God of War. Благодаря этому он смог свободно перемещать ее даже во время катсцен, проходить сквозь текстуры и даже останавливать время. Тогда он и выяснил, что модель Чужака замирает в пропасти и приветствует игроков средними пальцами, заодно застыв в странной позе.

Модель Чужака с поднятыми средними пальцами / Lance McDonald

Лэнс уже спросил у Кори Барлога, главного разработчика игры Бог войны, по поводу этой модели. Но ответа пока не последовало. Впрочем, учитывая сущность и натуру Чужака в игре, подобный жест вполне в его духе.

Теперь ютуберу стало безумно интересно, что же еще скрывает в себе игра.

God of War - игра студии Santa Monica Studio, ставшая мягким перезапуском одноименной франшизы. Она рассказывает о Кратосе, который в предыдущих частях убивал всех представителей древнегреческой мифологии самыми жестокими способами. Но в новой части он переехал на Север и обзавелся сыном.

Игру высоко оценили критики и игроки за смелые изменения в геймплее и захватывающую историю, которая показывает, как жестокий и холодный человек меняется ради своей семьи.

God of War - трейлер